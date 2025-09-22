Βίντεο: Η Σοφία Βεργκάρα χορεύει με την ανιψιά της
Βίντεο: Η Σοφία Βεργκάρα χορεύει με την ανιψιά της
Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο για τα γενέθλια της Κλαούντια Βεργκάρα
Με μία ανάρτηση ευχήθηκε η Σοφία Βεργκάρα στην ανιψιά της, Κλαούντια για τα γενέθλιά της. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο οι δύο γυναίκες χόρευαν χαμογελαστές.
Η Σοφία Βεργκάρα είναι αρκετά ενεργή στα social media και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύει στιγμιότυπα με την Κλαούντια, η οποία έκλεισε τα 33 της.
Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός κοινοποίησε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο οι δύο γυναίκες εμφανίζονται να διασκεδάζουν. «Χρόνια πολλά, μικρή μου εκδοχή!!! Σ’ αγαπώ» έγραψε χαρακτηριστικά για να ευχηθεί δημόσια στην ανιψιά της.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
