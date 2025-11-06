Ο Μικ Τζάγκερ ανέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό με λεζάντα: «Κάπου στη Μεσόγειο»
Ο Μικ Τζάγκερ ανέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό με λεζάντα: «Κάπου στη Μεσόγειο»

«Αλλά πού;» συνέχισε στην ανάρτησή του στο Instagram ο frontman των Rolling Stones

Γεωργία Κοτζιά
Φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Κρήτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ο Μικ Τζάγκερ. Ο frontman των Rolling Stones βρέθηκε στο νησί και επισκέφτηκε αρχαιολογικούς χώρους και ανασκαφές.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο 82χρονος θρύλος της μουσικής δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό.

Σε αυτές ποζάρει σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου. «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Η ανάρτηση του Μικ Τζάγκερ
