Ο Μικ Τζάγκερ ανέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό με λεζάντα: «Κάπου στη Μεσόγειο»
«Αλλά πού;» συνέχισε στην ανάρτησή του στο Instagram ο frontman των Rolling Stones
Φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Κρήτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ο Μικ Τζάγκερ. Ο frontman των Rolling Stones βρέθηκε στο νησί και επισκέφτηκε αρχαιολογικούς χώρους και ανασκαφές.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο 82χρονος θρύλος της μουσικής δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό.
Σε αυτές ποζάρει σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου. «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
