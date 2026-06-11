Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση: Είμαστε εξαιρετικά, είπε ο παρουσιαστής
Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση: Είμαστε εξαιρετικά, είπε ο παρουσιαστής
Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου
Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έκαναν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει πως μαζί με την τραγουδίστρια βιώνουν μία πολύ καλή περίοδο.
Το ζευγάρι παρακολούθησε το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας. Κατά την αποχώρησή τους από τον χώρο, η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» τους συνάντησε, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντάει σε ερωτήσεις για την προσωπική τους ζωή. «Είμαστε πολύ καλά όπως μας βλέπεις. Πάει εξαιρετικά» είπε. Όσο για το κομμάτι της λαϊκής ερμηνεύτριας που αφιέρωσε στην Έλενα Τσαγκρινού είπε: «Την “Κόκκινη Γραμμή”».
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, στις 2 Ιουνίου η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Καίγομαι»: «Τα λέει όλα». Μετά την αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, η Έλενα Τσαγκρινού δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, με τους δύο να ποζάρουν χαμογελαστοί.
Το ζευγάρι παρακολούθησε το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας. Κατά την αποχώρησή τους από τον χώρο, η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» τους συνάντησε, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντάει σε ερωτήσεις για την προσωπική τους ζωή. «Είμαστε πολύ καλά όπως μας βλέπεις. Πάει εξαιρετικά» είπε. Όσο για το κομμάτι της λαϊκής ερμηνεύτριας που αφιέρωσε στην Έλενα Τσαγκρινού είπε: «Την “Κόκκινη Γραμμή”».
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, στις 2 Ιουνίου η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Καίγομαι»: «Τα λέει όλα». Μετά την αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, η Έλενα Τσαγκρινού δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, με τους δύο να ποζάρουν χαμογελαστοί.
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