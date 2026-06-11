Χριστίνα Παππά: Η κλιμακτήριος φέρνει τα πάνω κάτω, δεν είναι ταμπού, οι γυναίκες δεν πρέπει να ντρεπόμαστε

Στις αλλαγές που βιώνει λόγω της κλιμακτηρίου αναφέρθηκε η Χριστίνα Παππά , τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ταμπού και ότι οι γυναίκες οφείλουν να το συζητούν χωρίς φόβο ή ντροπή.





Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός σχολίασε για τις διατροφικές της συνήθειες και τις αλλαγές στο βάρος της τον τελευταίο χρόνο: « Γενικά δεν προσέχω καθόλου τη σιλουέτα μου. Τρώω πολλά γλυκά και ψωμί. Πριν από ένα χρόνο είχα φτάσει 71 κιλά, αλλά πρόσεξα τη διατροφή μου και τους τελευταίους 12 μήνες έχασα 11 κιλά. Θέλω να παραμείνω στο τωρινό μου βάρος, στα 60 κιλά. Έπεσα τρία νούμερα και χαίρομαι πολύ ».

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» και μεταξύ άλλων μίλησε για την εμμηνόπαυση. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο «Happy Day» η Χριστίνα Παππά περιέγραψε τις επιπτώσεις που έχει η συγκεκριμένη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια εκπομπή αφιερωμένη σε γυναίκες άνω των 40 ετών και στα ζητήματα που τις απασχολούν.Πιο αναλυτικά, είπε: «Η κλιμακτήριος φέρνει τα πάνω κάτω. Έβλεπα κάποτε τις μεγαλύτερες φίλες μου και δεν το πίστευα. Αλλάζεις ως γυναίκα γιατί επηρεάζει τη διάθεση και το βάρος σου. Αυτό που τονίζω στις γυναίκες είναι να μην το βάζουν κάτω. Η κλιμακτήριος δεν είναι ένα θέμα ταμπού. Οι γυναίκες δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το συζητάμε. Πρέπει να είναι στο προσκήνιο γιατί πολλές ταλαιπωρούνται. Μάλιστα, σκεφτόμαστε μαζί με μία φίλη μου να κάνουμε μία εκπομπή με θεματολογία για γυναίκες άνω των 40 ετών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν».