Το περιστατικό του Τζέικομπ Ελόρντι με θαυμαστή του στην Ιαπωνία που δίχασε: Σε παρακαλώ μην με ακουμπάς, του είπε ο ηθοποιός
Το περιστατικό του Τζέικομπ Ελόρντι με θαυμαστή του στην Ιαπωνία που δίχασε: Σε παρακαλώ μην με ακουμπάς, του είπε ο ηθοποιός
Ο άντρας ανέβασε το βίντεο στο Instagram και έγινε viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από τον κόσμο
Στην Ιαπωνία βρέθηκε ο Τζέικομπ Ελόρντι και εκεί σημειώθηκε ένα περιστατικό με θαυμαστή του το οποίο δίχασε το ίντερνετ. Την ώρα που ο ηθοποιός προχωρούσε στον δρόμο ένας άντρας τον πλησίασε για να του ζητήσει φωτογραφία, όμως πήγε πίσω του και τον ακούμπησε στην πλάτη, με αποτέλεσμα ο Ελόρντι να αντιδράσει και να του ζητήσει να σταματήσει να τον ακουμπά.
Ο θαυμαστής κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και το ανέβασε στο Instagram, με αποτέλεσμα να γίνει viral. Στο σχετικό απόσπασμα, ο άντρας προσεγγίζει, συγκεκριμένα, τον 28χρονο ηθοποιό και τον χαιρετά λέγοντας: «Τι κάνεις, αρχηγέ;» και επιχειρεί να τραβήξει την προσοχή του αγγίζοντάς τον στην πλάτη. Η κίνηση φαίνεται να τον αιφνιδιάζει, με τον ίδιο να γυρίζει και να απαντά: «Σε παρακαλώ μην με ακουμπάς, φίλε», πριν απομακρυνθεί.
Η αντίδραση του Ελόρντι απογοήτευσε τον θαυμαστή του, ο οποίος στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Απλώς ήθελα μία φωτογραφία αρχηγέ».
Δείτε το βίντεο
Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι διχασμένα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο θαυμαστής παραβίασε προσωπικά όρια και ότι η αντίδραση του ηθοποιού ήταν δικαιολογημένη. «Γιατί αγγίζεις αγνώστους;», αναφέρει ένα σχόλιο, ενώ άλλο σημειώνει: «Γιατί αγγίζεις ανθρώπους στον δρόμο χωρίς να στο ζητήσουν;».
Άλλοι εκφράζουν την άποψη ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά. «Ήταν αγενής», αναφέρει ένα σχόλιο, ενώ άλλο σημειώνει: «Θα μπορούσε να το χειριστεί καλύτερα, να βγάλει τη φωτογραφία, να προχωρήσει και όλοι θα ήταν χαρούμενοι».
Λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό, ο Τζέικομπ Ελόρντι είχε εντοπιστεί σε δείπνο με τη φημολογούμενη σύντροφό του, Κένταλ Τζένερ, στο εστιατόριο Udon Shin στο Τόκιο με τους δυο τους να ποζάρουν μαζί σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού στα social media. Σε αυτό, το μοντέλο και ο ηθοποιός εμφανίζονται με μέλη του προσωπικού του καταστήματος, ενώ απολάμβαναν το γεύμα τους. Ο ηθοποιός έχει γείρει το κεφάλι του στον ώμο της Τζένερ, ενώ και οι δύο χαμογελούσαν στον φακό. «Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε το κατάστημά μας», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.
Ο θαυμαστής κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο και το ανέβασε στο Instagram, με αποτέλεσμα να γίνει viral. Στο σχετικό απόσπασμα, ο άντρας προσεγγίζει, συγκεκριμένα, τον 28χρονο ηθοποιό και τον χαιρετά λέγοντας: «Τι κάνεις, αρχηγέ;» και επιχειρεί να τραβήξει την προσοχή του αγγίζοντάς τον στην πλάτη. Η κίνηση φαίνεται να τον αιφνιδιάζει, με τον ίδιο να γυρίζει και να απαντά: «Σε παρακαλώ μην με ακουμπάς, φίλε», πριν απομακρυνθεί.
Η αντίδραση του Ελόρντι απογοήτευσε τον θαυμαστή του, ο οποίος στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Απλώς ήθελα μία φωτογραφία αρχηγέ».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα σχόλια κάτω από το βίντεο είναι διχασμένα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο θαυμαστής παραβίασε προσωπικά όρια και ότι η αντίδραση του ηθοποιού ήταν δικαιολογημένη. «Γιατί αγγίζεις αγνώστους;», αναφέρει ένα σχόλιο, ενώ άλλο σημειώνει: «Γιατί αγγίζεις ανθρώπους στον δρόμο χωρίς να στο ζητήσουν;».
Άλλοι εκφράζουν την άποψη ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά. «Ήταν αγενής», αναφέρει ένα σχόλιο, ενώ άλλο σημειώνει: «Θα μπορούσε να το χειριστεί καλύτερα, να βγάλει τη φωτογραφία, να προχωρήσει και όλοι θα ήταν χαρούμενοι».
Λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό, ο Τζέικομπ Ελόρντι είχε εντοπιστεί σε δείπνο με τη φημολογούμενη σύντροφό του, Κένταλ Τζένερ, στο εστιατόριο Udon Shin στο Τόκιο με τους δυο τους να ποζάρουν μαζί σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού στα social media. Σε αυτό, το μοντέλο και ο ηθοποιός εμφανίζονται με μέλη του προσωπικού του καταστήματος, ενώ απολάμβαναν το γεύμα τους. Ο ηθοποιός έχει γείρει το κεφάλι του στον ώμο της Τζένερ, ενώ και οι δύο χαμογελούσαν στον φακό. «Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε το κατάστημά μας», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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