Ο Morrissey ακυρώνει τις συναυλίες του στη Νότια Αμερική λόγω «ακραίας εξάντλησης»
Ο καλλιτέχνης ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών σε πόλεις όπως το Μπουένος Άιρες, το Σάο Πάολο, το Σαντιάγο και τη Λίμα από τις 8 έως τις 22 Νοεμβρίου
Λόγω «ακραίας εξάντλησης» ακυρώνει ο Morrissey τις συναυλίες του στη Νότια Αμερική, καθώς συνεχίζει να νιώθει έντονη κόπωση, όπως αναφέρθηκε σε επίσημη ανακοίνωση.
Ο πρώην τραγουδιστής των The Smiths ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών σε πόλεις όπως το Μπουένος Άιρες, το Σάο Πάολο, το Σαντιάγο, τη Λίμα και τη Βογοτά από τις 8 έως τις 22 Νοεμβρίου. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων ωστόσο, ενημερώθηκαν για την απόφαση του καλλιτέχνη να ακυρώσει τις εμφανίσεις του.
Η Αρένα Movistar της Αργεντινής ανακοίνωσε: «Ενημερώνουμε το κοινό ότι, λόγω ακραίας εξάντλησης του καλλιτέχνη, η περιοδεία του Morrissey στη Λατινική Αμερική δεν θα πραγματοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της συναυλίας που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Νοεμβρίου στην Αρένα Movistar του Μπουένος Άιρες».
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Morrissey είχε ακυρώσει δύο συναυλίες στο Μεξικό, επικαλούμενος τον ίδιο λόγο. Ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Palacio de los Deportes της πόλης του Μεξικού στις 31 Οκτωβρίου και στο Auditorio Telmex στο Ζαποπάν την επόμενη Τρίτη, αλλά οι συναυλίες ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή.
Η εταιρεία διοργάνωσης OCESA δημοσίευσε ανακοίνωση την ίδια ημέρα για τη συναυλία του Μεξικού, η οποία ανέφερε: «Ενημερώνουμε το κοινό του Μεξικού και της Γκουανταλαχάρα ότι, λόγω της ακραίας εξάντλησης του καλλιτέχνη, οι συναυλίες του Morrissey που ήταν προγραμματισμένες για τις 31 Οκτωβρίου στο Palacio de los Deportes και στις 4 Νοεμβρίου στο Auditorio Telmex ακυρώθηκαν».
Τον περασμένο μήνα, ο Morrissey είχε ακυρώσει τις συναυλίες του στην Τουρκία λόγω αντιδράσεων για την υποστήριξή του στο Ισραήλ. Οι συναυλίες, που είχαν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, είχαν αποσυρθεί από την πώληση μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από μια συναυλία του 2012, όπου τον έδειχνε φέρει πάνω του την ισραηλινή σημαία, ενώ έπαιζε στο Τελ Αβίβ.
Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο ακυρώθηκαν επίσης εμφανίσεις του στο Κονέκτικατ και στη Βοστώνη, καθώς ο καλλιτέχνης δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του. Όπως ανακοινώθηκε: «Λόγω πρόσφατων γεγονότων και από αυξημένη προσοχή για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και της μπάντας ακυρώνονται οι δύο συναυλίες».
Morrissey, 66, cancels his South American Nude tour gigs as he battles 'extreme exhaustion' https://t.co/el6PN17x2E— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2025
