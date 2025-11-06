Ο Morrissey ακυρώνει τις συναυλίες του στη Νότια Αμερική λόγω «ακραίας εξάντλησης»

Ο καλλιτέχνης ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών σε πόλεις όπως το Μπουένος Άιρες, το Σάο Πάολο, το Σαντιάγο και τη Λίμα από τις 8 έως τις 22 Νοεμβρίου