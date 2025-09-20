Ο Morrissey ακύρωσε δύο συναυλίες του μετά από απειλή που δέχτηκε κατά της ζωής του
Ο Morrissey ακύρωσε δύο συναυλίες του μετά από απειλή που δέχτηκε κατά της ζωής του

Σύμφωνα με το CBS News, η απειλή έγινε διαδικτυακά από έναν 26χρονο άνδρα στην Οτάβα

Αναστασία Σταθά
Απειλή κατά της ζωής του δέχτηκε ο Morrissey, με τον Βρετανό τραγουδιστή να ακυρώνει δύο προγραμματισμένες συναυλίες του επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Μέσα από μια ανάρτηση στα social media ο 66χρονος καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του —μία στο Κονέκτικατ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και μία στη Βοστώνη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου— δεν θα πραγματοποιηθούν «λόγω πρόσφατων γεγονότων και από αυξημένη προσοχή για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και της μπάντας».

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση: «Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια απειλή κατά της ζωής του Morrissey. Από αυξημένη προσοχή για την ασφάλεια τόσο του καλλιτέχνη όσο και του κοινού, η αποψινή εμφάνιση στο Foxwoods ακυρώνεται. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Σε νέα ανάρτηση που ακολούθησε επισημαίνεται: «Λόγω πρόσφατων γεγονότων και από προσοχή για την ασφάλεια τόσο του καλλιτέχνη όσο και της μπάντας, οι προσεχείς συναυλίες αυτού του Σαββατοκύριακου στο Foxwoods και στο MGM Music Hall ακυρώνονται. Όλα τα εισιτήρια θα επιστραφούν αυτόματα από το αρχικό σημείο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Σύμφωνα με το CBS News, η απειλή για τη ζωή του Morrissey έγινε διαδικτυακά από έναν 26χρονο άνδρα στην Οτάβα πριν από τη συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου στην πόλη. Κατά του συγκεκριμένου ατόμου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η αίθουσα MGM Music Hall στη Βοστώνη, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί ο πρώην frontman των The Smiths, επιβεβαίωσε επίσης την ακύρωση μέσω Instagram.

Φωτογραφία:  Shutterstock

Αναστασία Σταθά
