ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» βρήκε επτά πακέτα κοκαΐνης σε αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος Ναρκωτικά Κοκαΐνη Θεσσαλονίκη

Ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» βρήκε επτά πακέτα κοκαΐνης σε αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Κατασχέθηκαν συνολικά 46 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 388 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ

Ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» βρήκε επτά πακέτα κοκαΐνης σε αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλας» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρήκε στο όχημα που οδηγούσε ο άνδρας καλά κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού 39 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.

Επίσης από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,8 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης