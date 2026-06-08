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Ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» βρήκε επτά πακέτα κοκαΐνης σε αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Ο αστυνομικός σκύλος «Ακύλας» βρήκε επτά πακέτα κοκαΐνης σε αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Κατασχέθηκαν συνολικά 46 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 388 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ
Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλας» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρήκε στο όχημα που οδηγούσε ο άνδρας καλά κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού 39 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.
Επίσης από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,8 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.
Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.
Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλας» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρήκε στο όχημα που οδηγούσε ο άνδρας καλά κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού 39 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.
Επίσης από την οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3,8 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ.
Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.
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