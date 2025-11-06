Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Ζάππειο: Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ
Στο πλαίσιο της 6ης Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)
Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, είχαν σήμερα το μεσημέρι Πέμπτης κορυφαίοι Έλληνες πλοιοκτήτες με στόλο από πλοία μεταφοράς ενέργειας, στο πλαίσιο της 6ης Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).
Πρόκειται για τον Γιώργο Προκοπίου, τη Μαρία Αγγελικούση, τον Νίκο Τσάκο, τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Πέτρο Παππά, την Ιωάννα Προκοπίου και τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μιχάλη Χανδρή. Ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο Τραμπ «Make Energy Great Again” όπως ακούστηκε σήμερα στο συνέδριο.
Οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες ελέγχουν το 33% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων και το 25% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου-LNG Carrier.
Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται ότι εκτιμά τη γνώμη Ελλήνων εφοπλιστών και την εμπειρία τους τους προκειμένου να χαράξει πολιτική στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πάντα συμβουλευτικά. Βέβαια και οι ΗΠΑ θέλουν να στηριχτούν στην ελληνόκτητη ναυτιλία αρχίζοντας από επισκευές και επιθεωρήσεις ελληνόκτητων πλοίων σε αμερικανικά ναυπηγεία αλλά και ύψωση σε πλοία της αμερικανικής σημαίας. Ολα είναι στο τραπέζι.
O κ.Νίκος Τσάκος με τον κ.Νταγκ Μπέργκαμ
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι ευρωπαϊκοί προμηθευτές προετοιμάζονται για την περίοδο μετά το τέλος του 2027, όταν θα διακοπεί πλήρως η τροφοδοσία της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την υλοποίηση της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ, που προβλέπει ενεργειακές εισαγωγές αξίας 750 δισ. δολαρίων εντός τριετίας, επανακαθορίζοντας το ενεργειακό ισοζύγιο της ηπείρου.
«Ειρήνη και ευημερία. Αυτές είναι οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν την ενεργειακή πολιτική και τη διπλωματία του Προέδρου Trump: ενέργεια και διπλωματία» ήταν τα λόγια του υπουργού λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τους Έλληνες πλοιοκτήτες: «Κατανοεί ότι όταν έχουμε ενεργειακή αφθονία, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ενέργεια στους φίλους και συμμάχους μας, ώστε να μη χρειάζεται να την αγοράζουν από αντιπάλους, που χρηματοδοτούν πολέμους ή τρομοκρατία. Όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δε φέρνουμε μόνο ειρήνη, αλλά ακολουθεί και η ευημερία. Όπως ανέφερε ο Chris White, η ευημερία προκύπτει από την πρόσβαση σε αξιόπιστη, ασφαλή και προσιτή ενέργεια».
Και προσέθεσε: «Η καινοτομία πάντα δημιούργησε μεγαλοπρέπεια, όχι οι κανονισμοί. Οι κανονισμοί είναι καθοδικοί, η καινοτομία είναι προοδευτική. Χρειαζόμαστε προσιτή, αξιόπιστη ενέργεια και ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που να επιτρέπει στην καινοτομία να ευδοκιμήσει. Δε βρισκόμαστε σε μια περίοδο ενεργειακής μετάβασης, αλλά σε περίοδο ενεργειακής προσθήκης. Χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουμε το σημερινό επίπεδο ζωής και ακόμα περισσότερη για να τροφοδοτήσουμε τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα ενάντια στην Κίνα, η οποία συνεχίζει να επενδύει αδιάκοπα σε άνθρακα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη στόχους καθαρής ενέργειας».
Οι προτεραιότητες των ΗΠΑ: Ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση
Ανοίγοντας τις εργασίες, ο υπουργός Μπέργκαμ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ελλάδα σε μια εποχή που η παγκόσμια ασφάλεια και η εφοδιαστική αλυσίδα της ενέργειας βρίσκονται υπό πίεση. Αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σημείωσε ότι η αστάθεια αυτή «ανεβάζει το κόστος για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας, ενώ ευνοεί αντιπάλους μας».
Ο Αμερικανός υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη «στρατηγική ανθεκτικότητα» που χρειάζεται η Δύση για να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί κεντρικό κρίκο αυτής της αλυσίδας. Εξήρε τη συμβολή της Ελλάδας, η οποία –όπως ανέφερε– «με ένα μικρό πληθυσμό διαθέτει το 25% του παγκόσμιου στόλου με σημαία διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών».
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη οι ΗΠΑ να «ξαναμπούν δυναμικά στο παιχνίδι της ναυτιλίας», όπως έχουν αρχίσει να κάνουν σε τομείς όπως η εξόρυξη κρίσιμων μετάλλων. «Αν θέλουμε έναν ασφαλή κόσμο, πρέπει να είμαστε παρόντες στη ναυτιλία και στη ναυπηγική βιομηχανία» υπογράμμισε.
Γιώργος Προκοπίου: «Η Ελλάδα μπορεί να στηρίξει την αναγέννηση της αμερικανικής ναυτιλίας»
Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο από την πλευρά των Ελλήνων εφοπλιστών, ο κ. Γιώργος Προκοπίου υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας - ΗΠΑ, οι οποίοι εκτείνονται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έως τις σημερινές γεωπολιτικές συνεργασίες.
«Η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της προόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας στην αμερικανική πρωτοβουλία «να ξανακάνει τη ναυτιλία μεγάλη».
Προτείνοντας ένα πρακτικό σχέδιο συνεργασίας, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα ελληνικά πλοία μέσω ενός συστήματος εμπορικής προ-ναύλωσης (preemptive commercial arrangement), χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την ανασυγκρότηση ολόκληρου ναυπηγικού κλάδου.
«Τα πλοία είναι πλωτοί αγωγοί. Μπορείτε να τα έχετε διαθέσιμα άμεσα, με χαμηλότερο κόστος και χωρίς τις καθυστερήσεις των υποδομών» τόνισε, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική ευελιξία που προσφέρει η θαλάσσια μεταφορά ενέργειας.
Νίκος Τσάκος: «Η ναυτιλία επιστρέφει στο προσκήνιο και η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει»
Ο πρόεδρος της Tsakos Energy Navigation, Νίκος Τσάκος, χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιστορική», καθώς -όπως είπε- «είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε για τη ναυτιλία χωρίς να νιώθουμε ενοχές».
Επεσήμανε ότι ο κλάδος, παρότι μεταφέρει «το 60%-80% όλων των αγαθών και της ενέργειας στον κόσμο», παραμένει κατακερματισμένος και χωρίς πολιτική φωνή. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να επαναφέρει τη ναυτιλία στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής, ενώ επανέλαβε τη διάθεση των ελληνικών εταιρειών να συνεργαστούν με αμερικανικά ναυπηγεία και να φιλοξενήσουν Αμερικανούς δόκιμους αξιωματικούς στα πλοία τους.
«Αντί να ταξιδεύουμε με άδεια πλοία ως την Κίνα, μπορούμε να εξυπηρετούμε απευθείας τις ανάγκες των ΗΠΑ, μειώνοντας κόστος και εκπομπές» είπε χαρακτηριστικά, προτείνοντας πρακτικά βήματα για ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας.
Μαρία Αγγελικούση: «Οι δεσμοί Ελλάδας - ΗΠΑ μπορούν να οδηγήσουν σε ενεργειακή υπεροχή»
Η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του Angelicoussis Group, αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση των δύο χωρών, από τα Liberty ships του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως τη σημερινή συνεργασία σε ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα.
Τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία μεταφέρει το 25% των παγκόσμιων ενεργειακών φορτίων και το 30% των εμπορευμάτων, με πολλές εταιρείες να είναι οικογενειακές, ευέλικτες και με βαθιά τεχνογνωσία.
«Μόνο η δική μας εταιρεία έχει μεταφέρει το 10% των αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας το τελευταίο έτος, με 700 ασφαλείς προσεγγίσεις σε αμερικανικά τερματικά» είπε, αναδεικνύοντας τον ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών ως αξιόπιστων μεταφορέων της αμερικανικής ενεργειακής ισχύος.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό: «Οι ναυτικοί μας είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο. Επενδύουμε στη νέα γενιά, εκπαιδεύουμε 800 δοκίμους κάθε χρόνο και είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με τις ναυτικές ακαδημίες των ΗΠΑ».
Πέτρος Παππάς: «Η Ελλάδα διαχειρίζεται το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέσω της ναυτιλίας»
Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο κ. Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, καλωσόρισε την αμερικανική αποστολή στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ιστορική φιλία και τη διαχρονική συμμαχία των δύο χωρών. «Η Ελλάδα, με στόλο άνω των 150 πλοίων μόνο στη δική μας εταιρεία, διαχειρίζεται ουσιαστικά πάνω από το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία παραμένει πυλώνας της διεθνούς οικονομικής σταθερότητας.
Ο Έλληνας εφοπλιστής ευχήθηκε η παρούσα συνάντηση να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής «πραγματικής ναυτιλιακής συνεργασίας» ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Ενέργεια, ναυτιλία και γεωστρατηγική: Ένα νέο κεφάλαιο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Η συνάντηση στο πλαίσιο του P-TEC απέδειξε ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα παραγωγής, αλλά και μεταφοράς. Η ελληνική ναυτιλία, με την τεχνογνωσία και τον στόλο της, προσφέρει στις ΗΠΑ μια έτοιμη και αξιόπιστη γέφυρα προς την παγκόσμια αγορά.
Από την άλλη, η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα όχι μόνο έναν παραδοσιακό σύμμαχο, αλλά έναν στρατηγικό εταίρο στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης και της θαλάσσιας αναγέννησης.
Η ναυτιλία, όπως παραδέχθηκαν όλες οι πλευρές, επιστρέφει στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής — και η Ελλάδα βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της νέας πορείας.
O κ.Νίκος Τσάκος με τον κ.Νταγκ Μπέργκαμ
