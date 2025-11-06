Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και μία φίλη της η οποία κατέθεσε ότι «απλώς αποφάσισαν ότι δεν τη συμπαθούσαν πια» - Η γυναίκα έφερε μεταξύ άλλων και τραύματα από αεροβόλο όπλο