Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες
Ανάμεσα στους συλληφθέντες και μία φίλη της η οποία κατέθεσε ότι «απλώς αποφάσισαν ότι δεν τη συμπαθούσαν πια» - Η γυναίκα έφερε μεταξύ άλλων και τραύματα από αεροβόλο όπλο
Σκηνές απόλυτης φρίκης εκτυλίχθηκαν στο Όστιν του Τέξας, όπου μία γυναίκα εντοπίστηκε μισόγυμνη, βασανισμένη και αλυσοδεμένη σε μεταλλική κατασκευή στην αυλή ενός σπιτιού. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πέντε ατόμων που, σύμφωνα με τις αρχές, την κρατούσαν αιχμάλωτη και την κακοποιούσαν για μήνες.
Το περιστατικό αποκαλύφθηκε στις 30 Οκτωβρίου, όταν γείτονες κάλεσαν την άμεση δράση αναφέροντας κραυγές για βοήθεια, σύμφωνα με τη nypost. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη γυναίκα δεμένη πάνω σε βάση για σάκο του μποξ, με βαριά τραύματα και εμφανή σημάδια παρατεταμένης κακοποίησης.
Οι πρώτες προσπάθειες να την απελευθερώσουν απέτυχαν, καθώς τα μεταλλικά δεσμά ήταν υπερβολικά σφιχτά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία έκοψε τα δεσίματα με ειδικό εξοπλισμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο σε κατάσταση εξάντλησης, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι έφερε τραύματα από μακροχρόνιο περιορισμό, βαθιά σημάδια στα χέρια και τα πόδια, εγκαύματα και πληγές από σφαιρίδια αεροβόλου όπλου.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γυναίκα γνώριζε μία από τις κατηγορούμενες, τη 51χρονη Michelle Garcia, με την οποία ήταν φίλη. Όπως είπε στους αστυνομικούς, κάποια στιγμή «απλώς αποφάσισαν ότι δεν τη συμπαθούσαν πια» και την κράτησαν αιχμάλωτη στην αυλή. Την τάιζαν μόνο μία φορά την ημέρα, την ξυλοκοπούσαν όποτε προσπαθούσε να δραπετεύσει και τη χτυπούσαν με αεροβόλα όπλα.
Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για αρπαγή, βαριά σωματική βλάβη, κακοποίηση ευάλωτου ατόμου και παράνομο περιορισμό.
Ιδιαίτερη φρίκη προκαλεί το γεγονός ότι στο σπίτι ζούσαν και δύο μικρά παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 4χρονος γιος ενός εκ των κατηγορουμένων είπε ότι ο πατέρας του «πυροβολούσε τη γυναίκα όταν ήταν κακή».
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο Τέξας, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για «ένα από τα πιο απάνθρωπα περιστατικά βασανισμού των τελευταίων ετών». Οι πέντε κατηγορούμενοι κρατούνται με εγγύηση ύψους 305.000 δολαρίων έκαστος, ενώ οι πρώτες δίκες έχουν οριστεί για τα μέσα Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο.
