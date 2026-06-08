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Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριού στα Χανιά: Η 70χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και ο 58χρονος με πατερίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Καβγάς Τσακωμός Κρήτη

Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριού στα Χανιά: Η 70χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και ο 58χρονος με πατερίτσα

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν και οι δύο

Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριού στα Χανιά: Η 70χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και ο 58χρονος με πατερίτσα
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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής σε χωριό των Χανίων, ανάμεσα σε Πλατανιά και Κίσσαμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκη ένα ζευγάρι, μία 70χρονη γυναίκα και ο 58χρονος σύντροφός της, οι οποίοι φέρονται να λογομάχησαν έντονα.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η κατάσταση ξέφυγε, με τους δύο να αλληλοκαταγγέλλονται. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολούν τις Αρχές, καθώς επεισόδιο είχε σημειωθεί μεταξύ τους και τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν ο ένας σε βάρος του άλλου, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον άνδρα με μαχαίρι στο κεφάλι, ενώ εκείνος φέρεται να τη χτύπησε με πατερίτσα, επίσης στο κεφάλι.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν και οι δύο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς, τα τραύματά τους ήταν ελαφρά και μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας αποχώρησαν.

Πηγή: neakriti
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