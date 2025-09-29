Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Morrissey: Έρχεται τον χειμώνα στην Αθήνα για συναυλία
Morrissey: Έρχεται τον χειμώνα στην Αθήνα για συναυλία
Πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων
Με λίγους μήνες καθυστέρηση, μιας και η προγραμματισμένη για τον περασμένο Ιούλιο ζωντανή του εμφάνιση ακυρώθηκε λόγω τραυματισμού ενός μέλους της μπάντας του, θα έχει την ευκαιρία το ελληνικό κοινό να απολαύσει τον Morrissey ζωντανά επί σκηνής. Σήμερα ανακοινώθηκε πως ο διάσημος Βρετανός ερμηνευτής – τραγουδοποιός θα δώσει μια συναυλία την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Ταε Κβον Ντο)
Ο ατίθασος, αντισυμβατικός καλλιτέχνης επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει ένα δυνατό πρόγραμμα με τις καλύτερες μουσικές στιγμές της καριέρας του, από την εποχή των θρυλικών Smiths, με τους οποίους ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1982 μέχρι πιο δημοφιλή κομμάτια της προσωπικής του δισκογραφίας, από το 1988 μέχρι σήμερα. Ανάμεσά τους τα «How Soon Is Now?», «There Is A Light That Never Goes Out», «Suedehead», «Everyday Is Like Sunday», «Irish Blood», «English Heart», «First of the Gang to Die» κ.α.
O Steven Patrick Morrissey, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, κατέκτησε τον κόσμο ως τραγουδιστής των The Smiths. Με την ιδιαίτερη, θεατρική φωνή και τους κοφτερούς του στίχους – γεμάτους ρομαντισμό, κυνισμό, χιούμορ και όλα όσα καθορίζουν την ανθρώπινη συνθήκη – κατάφερε μέσα σε μια μαγική πενταετία και τέσσερις θρυλικούς δίσκους να αφήσει μια παρακαταθήκη που θα αποδειχθεί αιώνια.
Τον Μάρτιο του 1988, κυκλοφόρησε το Viva Hate, ξεκινώντας εντυπωσιακά τη σόλο καριέρα του. Η συνέχεια ήταν εξίσου συναρπαστική, με μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ, όπως τα Your Arsenal (1992) και Vauxhall and I (1994).
Στις αρχές των 00s, επέστρεψε με το You Are The Quarry (2004), το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, αποδεικνύοντας πως ο Morrissey εξακολουθούσε να είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φιγούρες της εναλλακτικής σκηνής.
Το συγκλονιστικό Ringleader of the Tormentors (2006) απλά πιστοποίησε πως η παρουσία του παραμένει ζωτικής σημασίας, ενώ τα Years of Refusal (2009), World Peace Is None of Your Business (2014) και Low in High School (2017) τον βρήκαν να εξερευνά νέους εκφραστικούς τρόπους.
Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του Morrissey θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 12:00, ΕΔΩ
Ο ατίθασος, αντισυμβατικός καλλιτέχνης επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει ένα δυνατό πρόγραμμα με τις καλύτερες μουσικές στιγμές της καριέρας του, από την εποχή των θρυλικών Smiths, με τους οποίους ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1982 μέχρι πιο δημοφιλή κομμάτια της προσωπικής του δισκογραφίας, από το 1988 μέχρι σήμερα. Ανάμεσά τους τα «How Soon Is Now?», «There Is A Light That Never Goes Out», «Suedehead», «Everyday Is Like Sunday», «Irish Blood», «English Heart», «First of the Gang to Die» κ.α.
O Steven Patrick Morrissey, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, κατέκτησε τον κόσμο ως τραγουδιστής των The Smiths. Με την ιδιαίτερη, θεατρική φωνή και τους κοφτερούς του στίχους – γεμάτους ρομαντισμό, κυνισμό, χιούμορ και όλα όσα καθορίζουν την ανθρώπινη συνθήκη – κατάφερε μέσα σε μια μαγική πενταετία και τέσσερις θρυλικούς δίσκους να αφήσει μια παρακαταθήκη που θα αποδειχθεί αιώνια.
Τον Μάρτιο του 1988, κυκλοφόρησε το Viva Hate, ξεκινώντας εντυπωσιακά τη σόλο καριέρα του. Η συνέχεια ήταν εξίσου συναρπαστική, με μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ, όπως τα Your Arsenal (1992) και Vauxhall and I (1994).
Στις αρχές των 00s, επέστρεψε με το You Are The Quarry (2004), το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, αποδεικνύοντας πως ο Morrissey εξακολουθούσε να είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φιγούρες της εναλλακτικής σκηνής.
Το συγκλονιστικό Ringleader of the Tormentors (2006) απλά πιστοποίησε πως η παρουσία του παραμένει ζωτικής σημασίας, ενώ τα Years of Refusal (2009), World Peace Is None of Your Business (2014) και Low in High School (2017) τον βρήκαν να εξερευνά νέους εκφραστικούς τρόπους.
Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του Morrissey θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 12:00, ΕΔΩ
Ειδήσεις σήμερα:
Η αστυνομία χτύπαγε τα κουδούνια του Μπισμπίκη, αλλά δεν άνοιγε κανείς - Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψή του
Οι αλλαγές στα πόθεν έσχες 2024: Το Ινστιτούτο Τσίπρα και οι αγορές ακινήτων Γιώργου Παπανδρέου και Όλγας Κεφαλογιάννη
Ο «Κρητικός» στραπατσάρει την Ύδρα και τις Σπέτσες - Ανοίγει καταστήματα ανάμεσα σε ιστορικά κτίρια
Η αστυνομία χτύπαγε τα κουδούνια του Μπισμπίκη, αλλά δεν άνοιγε κανείς - Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψή του
Οι αλλαγές στα πόθεν έσχες 2024: Το Ινστιτούτο Τσίπρα και οι αγορές ακινήτων Γιώργου Παπανδρέου και Όλγας Κεφαλογιάννη
Ο «Κρητικός» στραπατσάρει την Ύδρα και τις Σπέτσες - Ανοίγει καταστήματα ανάμεσα σε ιστορικά κτίρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα