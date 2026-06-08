Wellness Festival: Στη βλάστησή σου ξανανιώνω με τη υποστήριξη του ΑQUA Carpatica

Όσοι επισκέφθηκαν τον Εθνικό Κήπο στις 24 και 25 Μαΐου είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία, μέσα από το Wellness Festival: “Στη βλάστησή σου ξανανιώνω”. Ένα ξεχωριστό wellness event ανοιχτό στο κοινό, που υλοποιήθηκε με τη στήριξη του AQUA Carpatica, στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων.Από τις 10:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ, οι επισκέπτες συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που στόχο είχαν τη σωματική και πνευματική αναζωογόνηση. Yoga, pilates, διαλογισμός, ασκήσεις αναπνοής και mindfulness sessions δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και σύνδεσης με τη φύση, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης στο καταπράσινο περιβάλλον του Κήπου.Το AQUA Carpatica ήταν εκεί για να ενδυναμώσει την εμπειρία της ευεξίας, προσφέροντας τα φυσικά και δροσιστικά προϊόντα του στους συμμετέχοντες αλλά και τους περιπατητές του κήπου που επισκέφθηκαν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της εταιρείας. Εκεί όλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τογνωστό για την καθαρότητα και την εξαιρετική ποιότητά του και τοστην Ελλάδα και το Μόνο χωρίς νιτρικά στον κόσμο.Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία είχαν και τα— ανθρακούχα μεταλλικά νερά με φυσικές γεύσεις φρούτων και μία σταγόνα σιρόπι αγαύης — τα οποία εντυπωσίασαν το κοινό με τη δροσιστική και φρουτώδη γεύση τους. Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το περίπτερο, δοκιμάζοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ και οικογένειες έδωσαν το παρών με τα παιδιά να απολαμβάνουν τα. Με επίκεντρο την ισορροπημένη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής, το AQUA Carpatica αποτέλεσε ιδανικό συνοδοιπόρο σε ένα διήμερο γεμάτο ευεξία, ενέργεια και θετική διάθεση.