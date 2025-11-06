Ιωάννα Ασημακοπούλου: Δεν φοβήθηκα ποτέ να μείνω μόνη, δεν μου έχει δημιουργηθεί ακόμα η ανάγκη για γάμο
Ιωάννα Ασημακοπούλου: Δεν φοβήθηκα ποτέ να μείνω μόνη, δεν μου έχει δημιουργηθεί ακόμα η ανάγκη για γάμο
Παλιά φοβόμουν το «κενό», αλλά συνειδητοποίησα πως όταν άρχισα να το διαχειρίζομαι, αυτό έφερε τρομερά δώρα, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στη ζωή της, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις απογοητεύσεις και τη σχέση της με τη μοναξιά και τον γάμο μίλησε η Ιωάννα Ασημακοπούλου. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει δεχτεί «χαστούκια» στη ζωή της, τονίζοντας ότι αυτά δεν έχουν να κάνουν με το φύλο, αλλά με την αδυναμία των ανθρώπων να θέτουν όρια.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Το 'Χουμε», η Ιωάννα Ασημακοπούλου δήλωσε αρχικά: «Έχω φάει “χαστούκια”, όχι μόνο από γυναίκες. Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικής αδυναμίας, το γεγονός ότι δεν βάζουμε πολλές φορές εμείς τα όριά μας επειδή δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο πώς να τα βάζουμε. Είναι δύσκολο να οριοθετείς τον εαυτό σου σε ό,τι αφορά εσένα και τους άλλους».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τη μοναξιά, αποκάλυψε πως με τα χρόνια έμαθε να τη μετατρέπει σε πηγή δύναμης. «Παλιά φοβόμουν το “κενό”, αλλά συνειδητοποίησα πως όταν άρχισα να το διαχειρίζομαι, αυτό έφερε τρομερά δώρα. Δεν φοβήθηκα ποτέ να μείνω μόνη, ούτε ένιωσα ότι πρέπει να καλύψει αυτό το κενό ένας σύντροφος. Περνάω πολύ καλά με τον εαυτό μου, τους φίλους μου και με τη ζωή μου».
Η ηθοποιός σχολίασε και την κοινωνική πίεση που δέχονται οι γυναίκες για τον γάμο, τονίζοντας πως η ίδια δεν ένιωσε ποτέ αυτή την αγωνία. «Δεν είχα αγωνία, ούτε με πίεσε η κοινωνία. Έχει πιέσει όμως πολλές γυναίκες γύρω μου και έχω δει πολλές να αγωνιούν για το πότε θα ολοκληρωθούν. Και τι σημαίνει αυτή η ολοκλήρωση; Ολοκληρώνεσαι με έναν έρωτα και με έναν γάμο; Μέχρι στιγμής δεν μου έχει δημιουργηθεί ακόμα η ανάγκη για γάμο. Δεν είμαι αρνητική, απλώς δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες και οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει, μπορώ να μιλήσω μόνο για το τώρα».
Τέλος, αναφέρθηκε και στην επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου», τονίζοντας πως δεν περίμενε να υπάρξει συνέχεια: «Στην αρχή δεν περίμενα ότι θα γίνει η συνέχεια στο “Σόι σου”, γιατί το έλεγαν συνέχεια. Είναι φαινόμενο, γιατί προφανώς ο κόσμος έχει ανάγκη της οικογένειας, της οικειότητας και της ζεστασιάς. Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν ίσως να έχουν μια τέτοια οικογένεια».
Καλεσμένη στην εκπομπή «Το 'Χουμε», η Ιωάννα Ασημακοπούλου δήλωσε αρχικά: «Έχω φάει “χαστούκια”, όχι μόνο από γυναίκες. Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικής αδυναμίας, το γεγονός ότι δεν βάζουμε πολλές φορές εμείς τα όριά μας επειδή δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο πώς να τα βάζουμε. Είναι δύσκολο να οριοθετείς τον εαυτό σου σε ό,τι αφορά εσένα και τους άλλους».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στις δύσκολες στιγμές, εξήγησε πως επιλέγει να τις βιώνει χωρίς να τις αποφεύγει: «Όταν μου συμβαίνει κάτι άσχημο, το βιώνω, του επιτρέπω να εισχωρήσει μέσα μου και δεν το καλύπτω. Φοβάμαι πολλές φορές πως όταν δεν βιώνεις ένα πένθος, καμιά φορά το πένθος σε εκδικείται».
Μιλώντας για τη μοναξιά, αποκάλυψε πως με τα χρόνια έμαθε να τη μετατρέπει σε πηγή δύναμης. «Παλιά φοβόμουν το “κενό”, αλλά συνειδητοποίησα πως όταν άρχισα να το διαχειρίζομαι, αυτό έφερε τρομερά δώρα. Δεν φοβήθηκα ποτέ να μείνω μόνη, ούτε ένιωσα ότι πρέπει να καλύψει αυτό το κενό ένας σύντροφος. Περνάω πολύ καλά με τον εαυτό μου, τους φίλους μου και με τη ζωή μου».
Η ηθοποιός σχολίασε και την κοινωνική πίεση που δέχονται οι γυναίκες για τον γάμο, τονίζοντας πως η ίδια δεν ένιωσε ποτέ αυτή την αγωνία. «Δεν είχα αγωνία, ούτε με πίεσε η κοινωνία. Έχει πιέσει όμως πολλές γυναίκες γύρω μου και έχω δει πολλές να αγωνιούν για το πότε θα ολοκληρωθούν. Και τι σημαίνει αυτή η ολοκλήρωση; Ολοκληρώνεσαι με έναν έρωτα και με έναν γάμο; Μέχρι στιγμής δεν μου έχει δημιουργηθεί ακόμα η ανάγκη για γάμο. Δεν είμαι αρνητική, απλώς δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες και οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει, μπορώ να μιλήσω μόνο για το τώρα».
Τέλος, αναφέρθηκε και στην επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου», τονίζοντας πως δεν περίμενε να υπάρξει συνέχεια: «Στην αρχή δεν περίμενα ότι θα γίνει η συνέχεια στο “Σόι σου”, γιατί το έλεγαν συνέχεια. Είναι φαινόμενο, γιατί προφανώς ο κόσμος έχει ανάγκη της οικογένειας, της οικειότητας και της ζεστασιάς. Πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν ίσως να έχουν μια τέτοια οικογένεια».
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα