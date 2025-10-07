Η Ιωάννα Ασημακοπούλου και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ποζάρουν στα γυρίσματα της σειράς «Το Σόι σου»
Η Ιωάννα Ασημακοπούλου και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ποζάρουν στα γυρίσματα της σειράς «Το Σόι σου»

Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στο νέο κύκλο του σίριαλ

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ποζάρουν στα γυρίσματα της σειράς «Το Σόι σου»
Γεωργία Κοτζιά
Τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο της σειράς «Το Σόι σου» έχουν ξεκινήσει και οι τηλεοπτικές οικογένειες «Χαμπέα» και «Τριανταφύλλου» αναμένεται να επανέλθουν στη μικρή οθόνη έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου κύκλου.

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, που επιστρέφει στον ρόλο της Αντωνίας, μοιράστηκε ένα backstage βίντεο με την ίδια και τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Παρότι στο σίριαλ οι δύο γυναίκες ως νύφη και πεθερά δεν έχουν καλές σχέσεις, στο κλιπ που δημοσίευσε η ηθοποιός στο Instagram αποτυπώνεται η συμπάθεια που υπάρχει στην πραγματικότητα ανάμεσά τους.

«Είσαι κουκλάρα, το ξέρεις έτσι;», λέει η Ιωάννα Ασημακοπούλου στη Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η οποία της απαντά: «Είμαι πάρα πολύ. Περίμενε να δεις τώρα. Θα σε καταπλήξω», βάζοντας γυαλιά μυωπίας. «Η Μίρκα μου», έγραψε πάνω στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο
H Μίρκα Παπακωνσταντίνου και η Ιωάννα Ασημακοπούλου στα γυρίσματα της σειράς «Το σόι σου»


Γεωργία Κοτζιά
