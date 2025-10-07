Η Ιωάννα Ασημακοπούλου και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ποζάρουν στα γυρίσματα της σειράς «Το Σόι σου»
Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στο νέο κύκλο του σίριαλ
Τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο της σειράς «Το Σόι σου» έχουν ξεκινήσει και οι τηλεοπτικές οικογένειες «Χαμπέα» και «Τριανταφύλλου» αναμένεται να επανέλθουν στη μικρή οθόνη έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου κύκλου.
Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, που επιστρέφει στον ρόλο της Αντωνίας, μοιράστηκε ένα backstage βίντεο με την ίδια και τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Παρότι στο σίριαλ οι δύο γυναίκες ως νύφη και πεθερά δεν έχουν καλές σχέσεις, στο κλιπ που δημοσίευσε η ηθοποιός στο Instagram αποτυπώνεται η συμπάθεια που υπάρχει στην πραγματικότητα ανάμεσά τους.
«Είσαι κουκλάρα, το ξέρεις έτσι;», λέει η Ιωάννα Ασημακοπούλου στη Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η οποία της απαντά: «Είμαι πάρα πολύ. Περίμενε να δεις τώρα. Θα σε καταπλήξω», βάζοντας γυαλιά μυωπίας. «Η Μίρκα μου», έγραψε πάνω στο βίντεο.
