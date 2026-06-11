Μουντιάλ 2026: Μάχη Βραζιλίας-Γερμανίας για την πρωτιά στα γκολ
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Μουντιάλ 2026: Μάχη Βραζιλίας-Γερμανίας για την πρωτιά στα γκολ

Η εθνική Βραζιλίας έχει 237 γκολ σε όλα τα Μουντιάλ και την ακολουθεί με 232 η Γερμανία

Μουντιάλ 2026: Μάχη Βραζιλίας-Γερμανίας για την πρωτιά στα γκολ
Ποια είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ

Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την Βραζιλία. Η «Σελεσάο» έχει κερδίσει 5 φορές τον τίτλο και έχει παίξει σε όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα που έχουν διεξαχθεί από το 2030 έως σήμερα. 

Συνολικά στους 114 αγώνες της έχει πετύχει 237 γκολ και είναι στην 1η θέση στον σχετικό πίνακα. Στη 2η θέση είναι η εθνική Γερμανίας με 232 γκολ και μπορεί σε αυτό το Μουντιάλ να ξεπεράσει τη Βραζιλία. 

Στην 3η με 152 γκολ είναι η Αργεντινή και την πεντάδα συμπληρώνει η Γαλλία (136 γκολ) και η Ιταλία με 128. 

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