Σάρα Γανωτή: Ο Νίκος Σεργιανόπουλος ήταν βαθιά ευγενής, ένας άνθρωπος που άκουγε πάρα πολύ τους γύρω του
Μαζί με εμάς που ήμασταν οι νεότεροι τότε στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη», γινόταν πάλι κι αυτός έφηβος, πρόσθεσε η ηθοποιός
Την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στους «Στάβλους της Εριέττας Ζαΐμη» αναπόλησε η Σάρα Γανωτή και μίλησε μεταξύ άλλων, για τη συνεργασία της με τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον συνάδελφό της που δολοφονήθηκε πριν από 17 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν βαθιά ευγενή άνθρωπο».
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Σάρα Γανωτή αρχικά, θυμήθηκε τον χαρακτήρα της «Σκαρμούτσου», την οποία υποδυόταν στη δημοφιλή σειρά. «Αγαπώ τη Σκαρμούτσου, σαν να είναι δικός μου άνθρωπος. Ήταν οικογένεια οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη, δεν ήταν απλώς γύρισμα», είπε χαρακτηριστικά.
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος ήταν βαθιά ευγενής, κάτι που σπανίζει. Ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε πάρα πολύ τους γύρω του και αναρωτιόμουν κι έλεγα ότι μιλάμε εμείς στην παρέα και αυτός ακούει, δεν μιλάει. Και μου έκανε εντύπωση κι έλεγα "ο Νίκος Σεργιανόπουλος κάθεται και ακούει και δεν μιλάει;". Μαζί με εμάς, που ήμασταν οι νεότεροι τότε, γινόταν πάλι κι αυτός έφηβος. Ήταν παιδική χαρά οι Στάβλοι», σημείωσε η ηθοποιός.
Αναφορικά με τον Νίκο Σεργιανόπουλο, εξήγησε πως ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, ο οποίος άκουγε πάντα τους γύρω του και μάλιστα, ήταν από εκείνους που δεν μιλούσαν πολύ σε μία παρέα.
