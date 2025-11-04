Ηλίας Βρεττός για τη σύζυγό του: Στους δυόμιση μήνες της έκανα πρόταση γάμου
Ηλίας Βρεττός για τη σύζυγό του: Στους δυόμιση μήνες της έκανα πρόταση γάμου
Ο τραγουδιστής περιέγραψε τη στιγμή που ζήτησε από τη γυναίκα του, Αναστασία Δεληγιάννη, να τον παντρευτεί
Στη στιγμή που ζήτησε από τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη, να τον παντρευτεί ανέτρεξε ο Ηλίας Βρεττός. Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι δύο περίπου μήνες μετά τη γνωριμία τους σε ένα μαγαζί εστίασης στο οποίο δούλευε εκείνη της έκανε πρόταση γάμου, προσφέροντάς της μια τούρτα που είχε σχήμα καρδιάς.
Ο Ηλίας Βρεττός ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του podcast Unblcok που θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ένα απόσπασμα με τις δηλώσεις του δόθηκε στη δημοσιότητα μία μέρα πριν. Σε αυτό, θυμήθηκε μεταξύ άλλων πώς είχε ρωτήσει τη σύζυγό του αν θέλει να δημιουργήσει οικογένεια μαζί του. «Με την Αναστασία γνωριστήκαμε σε ένα μαγαζί εστίασης στο οποίο δούλευε. Στους πρώτους δυόμιση μήνες της έκανα πρόταση γάμου. Της είχα αγοράσει μία τούρτα σε σχήμα καρδιάς που έλεγε πάνω ''Will You'', περιέγραψε.
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το πώς άλλαξε η ζωή του μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από μερικά χρόνια, με τον ίδιο να σημειώνει: «Είμαι ένας ζωντανός Ironman. Έχω παντού μέσα μου σίδερα, μέταλλα, βίδες, πλέγματα και τεράστιες τομές πάνω στο κορμί μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
