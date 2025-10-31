Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση
Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση
Τα πλάνα που κατέγραψαν εθελοντές που συμμετείχαν σε πρόγραμμα στείρωσης αδεσπότων της περιοχής προκάλεσαν προβληματισμό στα social media
Η πρόσφατη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που δείχνει σκύλους με τρίχωμα γαλαζωπής απόχρωσης να περιπλανιούνται στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media.
Πολλοί σχολιαστές εμφανίστηκαν πεπεισμένοι ότι τα εν λόγω πλάνα κατασκευάσθηκαν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για κάποια γενετική μετάλλαξη, αποτέλεσμα της ραδιενέργειας που εκλύθηκε στο περιβάλλον μετά το πυρηνικό δυστύχημα της 26ης Απριλίου του 1986.
Ωστόσο, μια κτηνίατρος που εργάζεται στην περιοχή πιστεύει ότι έχει την απάντηση για το «μυστήριο των μπλε σκύλων» και δήλωσε στο Newsweek δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Η Τζένιφερ Μπετζ είναι η διευθύντρια κτηνιατρικών υπηρεσιών του προγράμματος Dogs of Chernobyl, που συνδέεται με το Clean Futures Fund - μια ΜΚΟ που στηρίζει κοινότητες που βιώνουν τις μακροχρόνιες συνέπειες πυρηνικών καταστροφών. Σύμφωνα με την ειδικό, τα πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα social media του οργανισμού δεν είναι προϊόν AI, αλλά ούτε και απόδειξη κάποιας νέας μετάλλαξης.
Η οργάνωση Dogs of Chernobyl επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ενός προγράμματος στείρωσης των αδεσπότων της περιοχής, που στην πλειοψηφία τους είναι απόγονοι των τετραπόδων που εγκαταλείφθηκαν όταν η περιοχή εκκενώθηκε το 1986. Κατά την πρόσφατη αυτή επίσκεψη κατέγραψαν σε βίντεο τους «μπλε σκύλους», ενώ προσπαθούσαν να τους αιχμαλωτίσουν για να πραγματοποιήσουν τη στείρωση. «Προσπαθήσαμε πολλές φορές να πιάσουμε αυτά τα σκυλιά· ωστόσο, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικά με τους ανθρώπους και χρειάζεται να αναισθητοποιηθούν με φυσούνες για να συλληφθούν», εξηγεί η Μπετζ και προσθέτει: «Δυστυχώς, αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να τα πιάσουμε».
Παρά την ανησυχία που προκάλεσε σε μερίδα του κοινού η εικόνα του γαλάζιου τριχώματος των σκύλων, η ειδικός τονίζει ότι η ομάδα της δεν προβληματίστηκε ιδιαίτερα από αυτό το θέματα. Τα στελέχη που ταξίδεψαν στο Τσερνόμπιλ διαπίστωσαν ότι τα εν λόγω σκυλιά - τρία στον αριθμό - καλύπτονταν από μια ουσία από την κορυφή ως τα νύχια, σαν να είχαν κυλιστεί σε αυτή.
«Υποψιαζόμαστε ότι η ουσία προήλθε από μια παλιά φορητή τουαλέτα που βρισκόταν στο ίδιο σημείο με τα σκυλιά», δήλωσε η Μπετζ. «Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε πλήρως τις υποψίες μας».
Η ίδια τόνισε στο αμερικανικό μέσο ότι η οργάνωση «δεν υποστηρίζει σε καμία περίπτωση» τη θεωρία πως το γαλάζιο τρίχωμα σχετίζεται με τη ραδιενέργεια του Τσερνόμπιλ. Επιπλέον, σύμφωνα με την Μπετζ, τα συγκεκριμένα ζώα, όπως και οι υπόλοιποι σκύλοι της περιοχής, φαίνονται απολύτως υγιή.
«Εφόσον δεν γλείψουν το μεγαλύτερο μέρος της ουσίας από το τρίχωμά τους, θα έλεγα ότι πιθανότατα δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο», πρόσθεσε.
Η Μπετζ εξήγησε ότι, στο πλαίσιο της εκστρατείας στείρωσης, οι εθελοντές χρησιμοποιούν κηρομπογιές σε χρώματα όπως πράσινο, κόκκινο, μπλε ή μωβ, για να σημειώνουν ποια ζώα έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, το χρώμα αυτό ξεθωριάζει μέσα σε λίγες ημέρες και εφαρμόζεται μόνο στο πάνω μέρος του κεφαλιού, γεγονός που το διαφοροποιεί πλήρως από τη γαλάζια ουσία που εντοπίστηκε στα συγκεκριμένα σκυλιά.
Πολλοί σχολιαστές εμφανίστηκαν πεπεισμένοι ότι τα εν λόγω πλάνα κατασκευάσθηκαν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για κάποια γενετική μετάλλαξη, αποτέλεσμα της ραδιενέργειας που εκλύθηκε στο περιβάλλον μετά το πυρηνικό δυστύχημα της 26ης Απριλίου του 1986.
Ωστόσο, μια κτηνίατρος που εργάζεται στην περιοχή πιστεύει ότι έχει την απάντηση για το «μυστήριο των μπλε σκύλων» και δήλωσε στο Newsweek δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Η Τζένιφερ Μπετζ είναι η διευθύντρια κτηνιατρικών υπηρεσιών του προγράμματος Dogs of Chernobyl, που συνδέεται με το Clean Futures Fund - μια ΜΚΟ που στηρίζει κοινότητες που βιώνουν τις μακροχρόνιες συνέπειες πυρηνικών καταστροφών. Σύμφωνα με την ειδικό, τα πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα social media του οργανισμού δεν είναι προϊόν AI, αλλά ούτε και απόδειξη κάποιας νέας μετάλλαξης.
Η οργάνωση Dogs of Chernobyl επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ενός προγράμματος στείρωσης των αδεσπότων της περιοχής, που στην πλειοψηφία τους είναι απόγονοι των τετραπόδων που εγκαταλείφθηκαν όταν η περιοχή εκκενώθηκε το 1986. Κατά την πρόσφατη αυτή επίσκεψη κατέγραψαν σε βίντεο τους «μπλε σκύλους», ενώ προσπαθούσαν να τους αιχμαλωτίσουν για να πραγματοποιήσουν τη στείρωση. «Προσπαθήσαμε πολλές φορές να πιάσουμε αυτά τα σκυλιά· ωστόσο, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικά με τους ανθρώπους και χρειάζεται να αναισθητοποιηθούν με φυσούνες για να συλληφθούν», εξηγεί η Μπετζ και προσθέτει: «Δυστυχώς, αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να τα πιάσουμε».
Παρά την ανησυχία που προκάλεσε σε μερίδα του κοινού η εικόνα του γαλάζιου τριχώματος των σκύλων, η ειδικός τονίζει ότι η ομάδα της δεν προβληματίστηκε ιδιαίτερα από αυτό το θέματα. Τα στελέχη που ταξίδεψαν στο Τσερνόμπιλ διαπίστωσαν ότι τα εν λόγω σκυλιά - τρία στον αριθμό - καλύπτονταν από μια ουσία από την κορυφή ως τα νύχια, σαν να είχαν κυλιστεί σε αυτή.
«Υποψιαζόμαστε ότι η ουσία προήλθε από μια παλιά φορητή τουαλέτα που βρισκόταν στο ίδιο σημείο με τα σκυλιά», δήλωσε η Μπετζ. «Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε πλήρως τις υποψίες μας».
Η ίδια τόνισε στο αμερικανικό μέσο ότι η οργάνωση «δεν υποστηρίζει σε καμία περίπτωση» τη θεωρία πως το γαλάζιο τρίχωμα σχετίζεται με τη ραδιενέργεια του Τσερνόμπιλ. Επιπλέον, σύμφωνα με την Μπετζ, τα συγκεκριμένα ζώα, όπως και οι υπόλοιποι σκύλοι της περιοχής, φαίνονται απολύτως υγιή.
«Εφόσον δεν γλείψουν το μεγαλύτερο μέρος της ουσίας από το τρίχωμά τους, θα έλεγα ότι πιθανότατα δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο», πρόσθεσε.
Η Μπετζ εξήγησε ότι, στο πλαίσιο της εκστρατείας στείρωσης, οι εθελοντές χρησιμοποιούν κηρομπογιές σε χρώματα όπως πράσινο, κόκκινο, μπλε ή μωβ, για να σημειώνουν ποια ζώα έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, το χρώμα αυτό ξεθωριάζει μέσα σε λίγες ημέρες και εφαρμόζεται μόνο στο πάνω μέρος του κεφαλιού, γεγονός που το διαφοροποιεί πλήρως από τη γαλάζια ουσία που εντοπίστηκε στα συγκεκριμένα σκυλιά.
Το πρόγραμμα Dogs of Chernobyl
Το πρότζεκτ Dogs of Chernobyl φροντίζει τις γάτες και τους σκύλους που ζουν στη ραδιενεργή ζώνη, παρέχοντάς τους τροφή και πρόσβαση σε κτηνιατρική περίθαλψη, Επιπλέον παρακολουθεί τον πληθυσμό τους σε όλη την περιοχή. Από το 2017, το πρόγραμμα έχει στειρώσει περισσότερα από 1.000 τετράποδα που ζουν εντός της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ.
Το Clean Futures Fund εκτιμά ότι περίπου 250 αδέσποτοι σκύλοι ζουν γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, 225 στην πόλη του Τσερνόμπιλ και εκατοντάδες ακόμη διάσπαρτοι σε όλη τη ζώνη αποκλεισμού.
Ειδήσεις σήμερα:
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα