Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση

Το πρόγραμμα Dogs of Chernobyl

Το πρότζεκτ Dogs of Chernobyl φροντίζει τις γάτες και τους σκύλους που ζουν στη ραδιενεργή ζώνη, παρέχοντάς τους τροφή και πρόσβαση σε κτηνιατρική περίθαλψη, Επιπλέον παρακολουθεί τον πληθυσμό τους σε όλη την περιοχή. Από το 2017, το πρόγραμμα έχει στειρώσει περισσότερα από 1.000 τετράποδα που ζουν εντός της ζώνης αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ.Το Clean Futures Fund εκτιμά ότι περίπου 250 αδέσποτοι σκύλοι ζουν γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, 225 στην πόλη του Τσερνόμπιλ και εκατοντάδες ακόμη διάσπαρτοι σε όλη τη ζώνη αποκλεισμού.