Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι συλλήψεις για την επίθεση στον Βορίδη
Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα - Η επίθεση στον Μάκη Βορίδη έγινε το περασμένο Σάββατο ενώ ο πρώην υπουργός πήγε για εστιατόριο με την οικογένεια του και φίλους
Έφοδος στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, τα ξημερώματα, η αστυνομία στον απόηχο της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι συλλήψεις από την κατάληψη ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση πριν από λίγες ημέρες στον Μάκη Βορίδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 04:30 τα ξημερώματα.
Η επίθεση με στόχο τον πρώην υπουργό έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο κ. Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.
Αφού προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί, ο ταραξίες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.
Ο κ. Βορίδης σε δήλωσή του μετά το περιστατικό έκανε λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.
«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι συλλήψεις από την κατάληψη ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση πριν από λίγες ημέρες στον Μάκη Βορίδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 04:30 τα ξημερώματα.
Η επίθεση με στόχο τον πρώην υπουργό έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο κ. Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.
Αφού προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί, ο ταραξίες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.
Ο κ. Βορίδης σε δήλωσή του μετά το περιστατικό έκανε λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.
«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», τόνισε για να καταλήξει: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος «ξήλωσε» τον τίτλο του πρίγκιπα από τον Άντριου και τον απομάκρυνε από τη βασιλική κατοικία
«Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις» - Το βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα που έγινε viral
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα