Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι, έχω δει «αποδείξεις» στο διαδίκτυο, ισχυρίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν



συνωμοσίας υποστήριξε η Κιμ Καρντάσιαν , αναφέροντας ότι η προσελήνωση του 1969 ήταν «ψεύτικη» και πως δεν συνέβη ποτέ.

επεισόδιο

τηλεπερσόνα μίλησε για την ιστορική αποστολή «Απόλλων 11» και τον πρώτο άνθρωπο, τον Αμερικανό αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ που πάτησε στις 21 Ιουλίου 1969 το πόδι του στο φεγγάρι.



Η Καρντάσιαν

να πείσει τη συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά «All’s Fair», Σάρα Πόλσον, να αρχίσει να αμφιβάλλει κι εκείνη

Σάρα

Κλείσιμο

Μια θεωρίαΤην Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, σετης σειράς «The Kardashians» στο Hulu, ηεμφανίστηκε πεπεισμένη πως το 1969 δεν πάτησε άνθρωπος στη Σελήνη, προσπαθώντας«Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν (τον δεύτερο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη) και τον άλλον...», είπε η Καρντάσιαν στην Πόλσον, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τα γυρίσματα. «Ναι, στείλ’ τα», απάντησε ηΠόλσον, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν της έδειχνε ένα παράδειγμα από αυτά που της έστελνε.«Αυτή η κοπέλα τον ρωτά: “Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;” Και ο Όλντριν απαντά: “Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη”», είπε η τηλεπερσόνα, ισχυριζόμενη ότι ο αστροναύτης «γέρασε» και κάνει σχετικές δηλώσεις. «Οπότε νομίζω πως δεν συνέβη», πρόσθεσε.Η Πόλσον απάντησε ότι θα κάνει «μια τεράστια έρευνα» μετά τα όσα της έστειλε η Καρντάσιαν, η οποία παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στην κάμερα ότι «της στέλνει θεωρίες συνωμοσίας όλη την ώρα».Όταν επέστρεψε στο καμαρίνι της, ένας παραγωγός ρώτησε την Κιμ Καρντάσιαν αν όντως πιστεύει ότι οι αστροναύτες δεν περπάτησαν ποτέ στη Σελήνη. «Δεν νομίζω ότι έγινε. Πιστεύω ότι ήταν ψεύτικο», απάντησε. «Έχω δει αρκετά βίντεο του Μπαζ Όλντριν να μιλάει για το πώς δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια πλέον, σε συνεντεύξεις», ισχυρίστηκε.Στη συνέχεια, ανέφερε ορισμένα επιχειρήματα που την έχουν πείσει για τη θεωρία: «Γιατί ο Μπαζ Όλντριν λέει ότι δεν συνέβη; Δεν υπάρχει βαρύτητα στη Σελήνη — τότε γιατί κυματίζει η σημαία; Τα παπούτσια που έχουν στο μουσείο, που υποτίθεται ότι φορούσαν στη Σελήνη, έχουν διαφορετικό αποτύπωμα από αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες. Και γιατί δεν υπάρχουν αστέρια;» υποστήριξε.Ο παραγωγός τη ρώτησε πώς απαντά σε όσους την αποκαλούν τρελή. «Θα πουν ότι είμαι τρελή έτσι κι αλλιώς», απάντησε. «Αλλά μπείτε στο TikTok. Δείτε μόνοι σας» παρέπεμψε.: Shutterstock