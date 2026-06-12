Δύο γιοι, δύο εθνικές ομάδες, μία οικογένεια: Τα αδέρφια που παίζουν αντίπαλοι στο Παγκόσμιο Κύπελο

Μοναδικό οικογενειακό δίλημμα: Ο Τζον, κάνει το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ φορώντας τη μπλε φανέλα της Σκωτίας και ο μικρότερος γιος του Τζακ και της Χέδερ, ο Χάρι, αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστραλίας





Όμως ο Τζακ και η Χέδερ Σάουταρ από το Λούθερμιουρ του Αμπερντίνσαϊρ έχουν περισσότερους λόγους από τους περισσότερους φιλάθλους να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, όπως γράφει το









🚨 A unique family dilemma at the World Cup:



Scottish parents Jack and Heather Souttar are traveling 3,000 miles across the US this week to watch one son play for Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 and the other play for Australia 🇦🇺.



- ​John Souttar (Rangers) is making his World Cup debut for… pic.twitter.com/2FVOGUuh5E — Soccer Observer (@soccerobserve) June 12, 2026





Κρατούν τα δάχτυλά τους σταυρωμένα και αφήνουν όλες τις επιλογές ανοιχτές σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες προκριθούν.



Όπως λέει ο Τζακ: Είναι κάτι σπουδαίο, υποθέτω. Θέλουμε να στηρίξουμε και τα δύο παιδιά μας και τις δύο χώρες. Μετά, όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.



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Ο Τζον φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της εθνικής Σκωτίας το 2018, ενώ ο Χάρι αποτελεί βασικό μέλος της εθνικής Αυστραλίας από το 2019, χάρη στην αυστραλιανή καταγωγή της μητέρας τους, Χέδερ.



Σύμφωνα με τους γονείς τους, το γεγονός ότι έχουν δύο γιους που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο τους επιτρέπει να απολαμβάνουν τις επιτυχίες και των δύο, ενώ τα αδέλφια διατηρούν μια φιλική και υποστηρικτική αντιπαλότητα.



Ο Τζακ λέει: Είναι πολύ δεμένοι ως



Για τους περισσότερους Σκωτσέζους που παρακολουθούν το Παγκόσμιο Κύπελλο , το ποια ομάδα υποστηρίζουν δεν αποτελεί καν ερώτημα.Όμως ο Τζακ και η Χέδερ Σάουταρ από το Λούθερμιουρ του Αμπερντίνσαϊρ έχουν περισσότερους λόγους από τους περισσότερους φιλάθλους να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, όπως γράφει το BBC Ο γιος τους, Τζον, κάνει το ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο φορώντας τη μπλε φανέλα της Σκωτίας . Κι εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες. Γιατί ο μικρότερος γιος τους, ο Χάρι, αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστραλίας Οι γονείς είναι περήφανοι και για τα δύο παιδιά τους και ανυπομονούν να τους δουν να παίζουν. Ωστόσο, η επιτυχία των γιων τους σημαίνει ότι ο Τζακ και η Χέδερ πρέπει να παρακολουθήσουν δύο αγώνες της πρώτης φάσης που απέχουν μεταξύ τους περίπου 4.800 χιλιόμετρα και διεξάγονται με διαφορά έξι ημερών.Κρατούν τα δάχτυλά τους σταυρωμένα και αφήνουν όλες τις επιλογές ανοιχτές σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες προκριθούν.Όπως λέει ο Τζακ: Είναι κάτι σπουδαίο, υποθέτω. Θέλουμε να στηρίξουμε και τα δύο παιδιά μας και τις δύο χώρες. Μετά, όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.Και οι δύο είναι αμυντικοί. Ο Τζον αγωνίζεται πλέον στους Rangers, αφού πέρασε από τους Dundee United και Heart of Midlothian. Ο Χάρι, που επίσης ξεκίνησε από τη Νταντί Γιουνάιτεντ, αγωνίστηκε στη Stoke City πριν μεταγραφεί στη Leicester City.Ο Τζον φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της εθνικής Σκωτίας το 2018, ενώ ο Χάρι αποτελεί βασικό μέλος της εθνικής Αυστραλίας από το 2019, χάρη στην αυστραλιανή καταγωγή της μητέρας τους, Χέδερ.Σύμφωνα με τους γονείς τους, το γεγονός ότι έχουν δύο γιους που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο τους επιτρέπει να απολαμβάνουν τις επιτυχίες και των δύο, ενώ τα αδέλφια διατηρούν μια φιλική και υποστηρικτική αντιπαλότητα.Ο Τζακ λέει: Είναι πολύ δεμένοι ως αδέλφια , αν και όταν ήταν μικρότεροι υπήρχαν μερικοί καβγάδες. Μιλούν συνεχώς μεταξύ τους για τους αγώνες. Φροντίζουν πάντα ο ένας τον άλλον, αυτό είναι σίγουρο. Το ποδόσφαιρο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή ολόκληρης της οικογένειας Σάουταρ.

Ο Τζακ έπαιζε ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Brechin City και η επόμενη γενιά, τρεις γιοι και δύο κόρες, ασχολήθηκε επίσης με το άθλημα.



Η διαχείριση όλων αυτών απαιτούσε μεγάλη αφοσίωση και οργάνωση. «Το σημαντικό είναι ότι ποτέ δεν το νιώσαμε ως αγγαρεία», λέει ο Τζακ.



«Πηγαίναμε στο Νταντί για προπονήσεις δύο φορές την εβδομάδα. Έπειτα κατεβαίναμε στη Γλασκώβη άλλες δύο φορές για προπονήσεις εκεί».



Οι ανερχόμενες καριέρες των παιδιών τους τούς οδήγησαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Ντίνγκγουολ μέχρι το Φλίτγουντ και το Στόουκ.



«Γυρίζαμε όλη τη χώρα για να τους υποστηρίξουμε και, για να είμαι ειλικρινής, αγαπάμε και οι δύο το ποδόσφαιρο. Ήταν υπέροχο. Δεν θέλαμε να είμαστε γκρινιάρηδες γονείς. Το αντιμετωπίζαμε σαν διακοπές».



Αυτό δεν είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο για την οικογένεια.



Το 1998, την τελευταία φορά που η Σκωτία προκρίθηκε στην τελική φάση, ο Τζακ βρέθηκε εκεί μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, Άαρον, και μια μεγάλη παρέα συγγενών και φίλων.



Όμως ο μικρός τότε Τζον ήταν πολύ μικρός για να ταξιδέψει και έμεινε στο σπίτι με τη Χέδερ, η οποία ήταν έγκυος στον Χάρι.



«Εγώ δεν πήγα ποτέ», λέει η Χέδερ. «Χάρηκα πολύ που πήγαν εκείνοι και είπα: Εντάξει, θα πάω στο επόμενο. Και να που βρισκόμαστε εδώ, 28 χρόνια αργότερα, για το επόμενο. Περίμενα αρκετά».



Τώρα, 28 χρόνια μετά, εκείνο το νήπιο και το αγέννητο τότε μωρό αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή τη φορά ταξιδεύουν τέσσερις γενιές της ευρύτερης οικογένειας, μαζί με φίλους, με τη Χέδερ να οργανώνει τα πάντα.



Ο Άαρον, ο μεγαλύτερος από τα πέντε αδέλφια, δεν θα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Πέθανε τον Ιούλιο του 2022, σε ηλικία 42 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα.



Και οι δύο ποδοσφαιριστές αναγνωρίζουν ότι ο αδελφός τους συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της καριέρας τους και τον περιγράφουν ως πρότυπο.



Ο Χάρι είχε αγωνιστεί με την Αυστραλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, όμως για τον Τζον αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή.



Δύο γιοι, δύο εθνικές ομάδες, μία οικογένεια.



Τι θα συμβεί όμως αν οι δρόμοι των δύο ομάδων συναντηθούν και τα δύο αδέλφια βρεθούν αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο;



«Τα συναισθήματά μας είναι ακριβώς τα ίδια και για τα δύο παιδιά», λέει ο Τζακ. «Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε από τη Σκωτία νιώθουμε λιγότερη περηφάνια για τον Χάρι.



Είμαστε απλώς απίστευτα περήφανοι — όπως κάθε γονιός — όταν τα παιδιά του τα καταφέρνουν καλά, είτε στον αθλητισμό είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής.»



Για τη Χέδερ, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες οικογενειακές αναμνήσεις.



«Από ποδοσφαιρικής πλευράς θα έχουμε νέες ιστορίες, γιατί ακούμε τις ιστορίες από το Γαλλία '98 εδώ και χρόνια. Τώρα θα έχουμε πολλές καινούριες ιστορίες και αναμνήσεις για όλη την οικογένεια», λέει.



«Αναμνήσεις και ιστορίες που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Και αυτό δεν είναι τελικά το πιο σημαντικό για μια οικογένεια;»