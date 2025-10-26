Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Η Κιμ Καρντάσιαν σοκάρει τους φαν της: Θα αφήσει τις επιχειρήσεις για να γίνει δικηγόρος
«Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την Kim K και να γίνω δικηγόρος σε δίκες - αυτό είναι που πραγματικά θέλω», είπε χαρακτηριστικά
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει την τηλεοπτική της περσόνα μέσα στην επόμενη δεκαετία για να ακολουθήσει το όνειρό της: να γίνει δικηγόρος. Μιλώντας στην εκπομπή «The Graham Norton Show» την Παρασκευή, η 45χρονη σταρ δήλωσε:
«Σε δύο εβδομάδες θα έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την Kim K και να γίνω δικηγόρος σε δίκες - αυτό είναι που πραγματικά θέλω».
Κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής αποφοίτησης, ο μέντοράς της αποκάλυψε ότι η ίδια αφιέρωσε 18 ώρες την εβδομάδα, 48 εβδομάδες τον χρόνο - συνολικά 5.184 ώρες για να μελετά.
«Αυτόν τον χρόνο τον αφιέρωσε ενώ μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διηύθυνε επιχειρήσεις, γύριζε τηλεοπτικές εκπομπές και εμφανιζόταν στα δικαστήρια υπερασπιζόμενη άλλους ανθρώπους», ανέφερε ο εκπρόσωπός της.
«Όταν βρέθηκα στον Λευκό Οίκο για να συμβουλέψω σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος χάριτος, κατάλαβα ότι έπρεπε να μάθω περισσότερα», είπε. «Ήθελα να μπορώ να αγωνίζομαι για ανθρώπους που έχουν πληρώσει το τίμημά τους στην κοινωνία και αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία».
Παρά την τεράστια επιτυχία της ως τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, η Καρτνάσιαν δείχνει αποφασισμένη να αφήσει πίσω της τον κόσμο της δημοσιότητας για έναν σκοπό με ουσία. «Αν ξέρω περισσότερα, μπορώ να κάνω περισσότερα», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό είναι που θέλω - να κάνω τη διαφορά».
«Σε δύο εβδομάδες θα έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την Kim K και να γίνω δικηγόρος σε δίκες - αυτό είναι που πραγματικά θέλω».
Έξι χρόνια σπουδών και χιλιάδες ώρες δουλειάςΗ Καρντάσιαν γιόρτασε την ολοκλήρωση των νομικών της σπουδών τον Μάιο, ύστερα από έξι χρόνια αφοσίωσης.
Κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής αποφοίτησης, ο μέντοράς της αποκάλυψε ότι η ίδια αφιέρωσε 18 ώρες την εβδομάδα, 48 εβδομάδες τον χρόνο - συνολικά 5.184 ώρες για να μελετά.
«Αυτόν τον χρόνο τον αφιέρωσε ενώ μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διηύθυνε επιχειρήσεις, γύριζε τηλεοπτικές εκπομπές και εμφανιζόταν στα δικαστήρια υπερασπιζόμενη άλλους ανθρώπους», ανέφερε ο εκπρόσωπός της.
Η έμπνευση από την υπόθεση της Alice Marie JohnsonΗ Κιμ αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2019, σε συνέντευξή της στη Vogue, ότι αποφάσισε να σπουδάσει νομικά μετά την εμπειρία της με την υπόθεση της Alice Marie Johnson, μιας φυλακισμένης γυναίκας που βοήθησε να αποφυλακιστεί.
«Όταν βρέθηκα στον Λευκό Οίκο για να συμβουλέψω σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος χάριτος, κατάλαβα ότι έπρεπε να μάθω περισσότερα», είπε. «Ήθελα να μπορώ να αγωνίζομαι για ανθρώπους που έχουν πληρώσει το τίμημά τους στην κοινωνία και αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία».
Αποτυχίες, επιμονή και τελική επιτυχίαΗ Καρντάσιαν έχει μοιραστεί ανοιχτά με τους θαυμαστές της ότι απέτυχε τρεις φορές στις εξετάσεις πριν τελικά περάσει το 2021. Από τότε, έχει δηλώσει πως ελπίζει να ανοίξει τη δική της νομική εταιρεία στο μέλλον και να βοηθήσει ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε δίκαιη εκπροσώπηση.
Οικογενειακή συνέχεια: ο πατέρας της Robert KardashianΗ στροφή της Κιμ προς τη νομική δεν είναι τυχαία. Ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, υπήρξε διάσημος δικηγόρος και μέλος της ομάδας υπεράσπισης του O.J. Simpson στη δίκη του 1995, μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ. Η Κιμ έχει αναφέρει πολλές φορές ότι ο πατέρας της ήταν έμπνευση για τη δική της πορεία.
Παρά την τεράστια επιτυχία της ως τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, η Καρτνάσιαν δείχνει αποφασισμένη να αφήσει πίσω της τον κόσμο της δημοσιότητας για έναν σκοπό με ουσία. «Αν ξέρω περισσότερα, μπορώ να κάνω περισσότερα», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό είναι που θέλω - να κάνω τη διαφορά».
