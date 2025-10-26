Η Κιμ Καρντάσιαν σοκάρει τους φαν της: Θα αφήσει τις επιχειρήσεις για να γίνει δικηγόρος

«Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την Kim K και να γίνω δικηγόρος σε δίκες - αυτό είναι που πραγματικά θέλω», είπε χαρακτηριστικά