Λίλι Άλεν - Ντέιβιντ Χάρμπορ: Μετά τον χωρισμό τους, πουλάνε το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρούκλιν
Λίλι Άλεν - Ντέιβιντ Χάρμπορ: Μετά τον χωρισμό τους, πουλάνε το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρούκλιν
Έναντι οκτώ εκατ. δολαρίων πουλάει την έπαυλη το πρώην ζευγάρι
Πωλητήριο στο πολυτελές τους σπίτι στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης έβαλαν η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων, λίγες μόλις ημέρες αφότου η τραγουδίστρια αποκάλυψε την απιστία του ηθοποιού μέσα από το νέο της άλμπουμ West End Girl. Το πρώην ζευγάρι φαίνεται πως γυρίζει οριστικά σελίδα στην προσωπική του ζωή.
Σύμφωνα με την βρετανική Sun, το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρούκλιν, το οποίο αγοράστηκε το 2020 έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, βγήκε προς πώληση την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της Λίλι Άλεν. Το ακίνητο, που χαρακτηρίζεται ως «ένα πολυεπίπεδο αφήγημα παραδοσιακής αγγλικής γοητείας, μοντέρνας μπρουκλινέζικης αισθητικής και ιταλικής φινέτσας», αναμένεται να τους αποφέρει μεγάλο κέρδος.
Η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, γνωστός από τη σειρά Stranger Things, είχαν ανακαινίσει πλήρως το σπίτι. Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα της κατοικίας, η προσωπική ζωή του ζευγαριού είχε ήδη αρχίσει να καταρρέει. Η τραγουδίστρια έχει αποκαλύψει ότι ανακάλυψε την απιστία του Ντέιβιντ Χάρμπορ, μια τριετή σχέση του με νεότερη σχεδιάστρια κοστουμιών, γεγονός που οδήγησε στη διάλυση του γάμου τους τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.
Μέσα από το νέο της άλμπουμ, η τραγουδίστρια ξεδίπλωσε τον συναισθηματικό της πόνο. Στο τραγούδι P**y Palace*, περιγράφει πώς, όταν πήγε να αφήσει ρούχα στο διαμέρισμα του πρώην της, ανακάλυψε «σεξουαλικά παιχνίδια, λιπαντικά και προφυλακτικά», αλλά και γράμματα από «πληγωμένες γυναίκες που εύχονταν να ήταν καλύτερος».
Μιλώντας στους Times, η ίδια παραδέχτηκε πως υπήρχαν «συμφωνημένα όρια» στη σχέση τους, τα οποία όμως «δεν τηρήθηκαν». Όπως είπε, οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν καταστήσει τους ανθρώπους «αναλώσιμους», προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο Ντέιβιντ Χάρμπορ είχε λογαριασμό στην εφαρμογή Raya, κάτι που εκείνη ανακάλυψε με δικό της προφίλ-παγίδα.
Μετά τον χωρισμό, η τραγουδίστρια μετακόμισε ξανά στο Λονδίνο, πουλώντας το σπίτι της στα Cotswolds για να καλύψει φορολογικές υποχρεώσεις, και αγόρασε νέο ακίνητο στο Νότινγκ Χιλ, κοντά στη μητέρα της. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως παρακολούθησε θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης, αξίας 8.000 λιρών την εβδομάδα, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία.
Όπως δήλωσε στην Sunday Times Culture Magazine, «η ανάρρωσή μου είναι στη Νέα Υόρκη και η υγεία μου είναι τεράστια προτεραιότητα». Παρά τον χωρισμό, η Λίλι Άλεν δηλώνει πως θέλει να επιστρέψει κάποια στιγμή στην πόλη που σημάδεψε τόσο τη ζωή όσο και τη μουσική της διαδρομή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με την βρετανική Sun, το πολυτελές σπίτι τους στο Μπρούκλιν, το οποίο αγοράστηκε το 2020 έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, βγήκε προς πώληση την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της Λίλι Άλεν. Το ακίνητο, που χαρακτηρίζεται ως «ένα πολυεπίπεδο αφήγημα παραδοσιακής αγγλικής γοητείας, μοντέρνας μπρουκλινέζικης αισθητικής και ιταλικής φινέτσας», αναμένεται να τους αποφέρει μεγάλο κέρδος.
Lily Allen and ex David Harbour 'put their New York townhouse on the market for $8M' as she shares hopes of returning to the city after laying bare the actor's infidelity in new album https://t.co/0DNysGzgDq— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 27, 2025
Μέσα από το νέο της άλμπουμ, η τραγουδίστρια ξεδίπλωσε τον συναισθηματικό της πόνο. Στο τραγούδι P**y Palace*, περιγράφει πώς, όταν πήγε να αφήσει ρούχα στο διαμέρισμα του πρώην της, ανακάλυψε «σεξουαλικά παιχνίδια, λιπαντικά και προφυλακτικά», αλλά και γράμματα από «πληγωμένες γυναίκες που εύχονταν να ήταν καλύτερος».
Μιλώντας στους Times, η ίδια παραδέχτηκε πως υπήρχαν «συμφωνημένα όρια» στη σχέση τους, τα οποία όμως «δεν τηρήθηκαν». Όπως είπε, οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν καταστήσει τους ανθρώπους «αναλώσιμους», προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο Ντέιβιντ Χάρμπορ είχε λογαριασμό στην εφαρμογή Raya, κάτι που εκείνη ανακάλυψε με δικό της προφίλ-παγίδα.
Μετά τον χωρισμό, η τραγουδίστρια μετακόμισε ξανά στο Λονδίνο, πουλώντας το σπίτι της στα Cotswolds για να καλύψει φορολογικές υποχρεώσεις, και αγόρασε νέο ακίνητο στο Νότινγκ Χιλ, κοντά στη μητέρα της. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως παρακολούθησε θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης, αξίας 8.000 λιρών την εβδομάδα, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία.
Όπως δήλωσε στην Sunday Times Culture Magazine, «η ανάρρωσή μου είναι στη Νέα Υόρκη και η υγεία μου είναι τεράστια προτεραιότητα». Παρά τον χωρισμό, η Λίλι Άλεν δηλώνει πως θέλει να επιστρέψει κάποια στιγμή στην πόλη που σημάδεψε τόσο τη ζωή όσο και τη μουσική της διαδρομή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα