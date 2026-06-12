Χρύσα Ρώπα: Με πλήγωσε η απουσία του πατέρα του γιου μου, είχα έναν θυμό και μία οργή

Με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει πως «μέσα της ζει ένα μικρό παιδί που δεν το αγάπησαν», η ηθοποιός τόνισε: «Όποτε κι αν ανακαλύψεις ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο έχει φάει απόρριψη, απαξίωση, κακοποίηση… αν την ξανασυναντήσεις την κακοποίηση νιώθεις "μου αξίζει, κάτι έκανα εγώ". Δεν μιλάμε για ενοχές. Έτσι σου το δώσανε, ότι δεν έκανες κάτι σωστό».

Όπως εξήγησε, δεν έχει κρύψει τίποτα από τα παραπάνω από το παιδί της: «Τα έχω επικοινωνήσει όλα αυτά στον γιο μου. Η σχέση μας είναι μάνας – γιου», είπε και σημείωσε πως υπάρχει ελευθερία ανάμεσά τους.

Κλείνοντας, η Χρύσα Ρώπα, είπε με χιούμορ για τον γιο της: «Του έγραψα ένα στιχάκι και αμέσως μου απαντάει "Ρε μάνα, Ντίλαν στα 70;"».