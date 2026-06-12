Άνοιγμα του Ορμούζ και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δείτε αναλυτικά τα 14 σημεία

Με βάση το ιρανικό πρακτορείο Mehr, το έγγραφο καθορίζει ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν έως ότου εκταμιευθεί το μισό των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, ανασταλούν οι κυρώσεις πετρελαίου και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός