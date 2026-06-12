Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Τάσος Χατζηβασιλείου

Μαριλένα Σούκουλη

Δημήτρης Μαρκόπουλος και Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου

Γιώργος Κώτσηρας

Παρούσα στην ορκωμοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.