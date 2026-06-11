Hyundai: Διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο οχημάτων και ρομπότ στην ιστορία του Μουντιάλ

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ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει τον μεγαλύτερο στόλο κινητικότητας στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως Επίσημος Συνεργάτης Κινητικότητας του

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Η κορεατική εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με τη FIFA εδώ και 27 χρόνια, θα υποστηρίξει τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, παρέχοντας συνολικά 994 επιβατικά οχήματα και 506 λεωφορεία.

Ο στόλος θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των εθνικών ομάδων, των διοργανωτών, των στελεχών της FIFA και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ.







Ανάμεσα στα μοντέλα που θα αξιοποιηθούν βρίσκονται τα Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson, Kona, Sonata και Elantra, καθώς και μοντέλα της Genesis, με αρκετά από αυτά να διατίθενται και σε υβριδικές εκδόσεις. Το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει παράλληλα το πρώτο μεγάλο γεγονός στο οποίο η Hyundai θα συμμετάσχει και ως Επίσημος Συνεργάτης Ρομποτικής της FIFA, μετά την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών το 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερα ειδικά διαμορφωμένα ρομπότ Spot της Boston Dynamics θα αναλάβουν αποστολές ασφάλειας και επιτήρησης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις της διοργάνωσης. Τα ρομπότ θα επιχειρούν στο Διεθνές Κέντρο Μετάδοσης στο Ντάλας και στο στάδιο της Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσεϊ, πραγματοποιώντας αυτόνομες περιπολίες, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις σε πραγματικό χρόνο.



Σύμφωνα με τη Hyundai, η χρήση των ρομπότ Spot αναδεικνύει τις δυνατότητες της σύγχρονης ρομποτικής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας σε σύνθετα περιβάλλοντα όπως μια παγκόσμια αθλητική διοργάνωση.