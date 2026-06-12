Δημήτρης Αλεξάνδρου για το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου: Δεν είναι το στιλ μου, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να ακολουθείς και λίγο το ρεύμα της εποχής
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Δημήτρης Αλέξανδρου Ρία Ελληνίδου Τραγούδι

Δημήτρης Αλεξάνδρου για το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου: Δεν είναι το στιλ μου, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να ακολουθείς και λίγο το ρεύμα της εποχής

Υπάρχουν και κομμάτια γρήγορης καύσης, σχολίασε για το «Safari»

Δημήτρης Αλεξάνδρου για το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου: Δεν είναι το στιλ μου, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να ακολουθείς και λίγο το ρεύμα της εποχής
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το νέο κομμάτι που κυκλοφόρησε η Ρία Ελληνίδου σχολίασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αναφέροντας ότι το «Safari» δεν είναι το στιλ του, ωστόσο εξήγησε πως αντιλαμβάνεται ότι η σύντροφός του πρέπει να ακολουθήσει το ρεύμα της εποχής.

Το πρώην μοντέλο έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη νέα κυκλοφορία της τραγουδίστριας.  Από τη μεριά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξήγησε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ανήκει στο είδος μουσικής που του αρέσει να ακούει, ωστόσο εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται την εμπορικότητά του, και το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να ακολουθήσει αυτές τις γραμμές.

Όπως είπε για τη σύντροφό του: «Το τραγούδι "Safari" δεν είναι το στιλ μου. Καταλαβαίνω… Άμα ρωτήσεις και τη Ρία πιστεύω ότι είναι το δικό της στιλ και ιδιαίτερα απ’ ό,τι ξέρω μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις, αλλά θα σου πει τι αρέσει στον κόσμο και τι είναι hit και τι παίζεται. Πρέπει να ακολουθείς και λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής. Οπότε, προφανώς, υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης».

Δείτε το βίντεο


Σε άλλο σημείο, το πρώην μοντέλο μίλησε για το κομμάτι της προσωπικής του ζωής τονίζοντας ότι δημοσιοποιεί ελεγχόμενα στιγμές με τη σύντροφό του: «Όλα καλά είναι στην προσωπική ζωή μου, το δείχνω όσο όσο. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει διαφορά, τα social media με την κάμερα. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο. Απλά είναι ότι, όταν θέλεις κάτι να προστατέψεις ή οτιδήποτε, ορίζεις εσύ ποια κομμάτια θέλεις να δείξεις. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια συζήτηση που δεν ξέρεις ο άλλος τι ερώτηση θα σου κάνει, προφανώς και αποφεύγεις να την απαντήσεις».

Ακούστε το «Safari»

Ρία Ελληνίδου - Safari - Official Music Video
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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