Δημήτρης Αλεξάνδρου για το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου: Δεν είναι το στιλ μου, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να ακολουθείς και λίγο το ρεύμα της εποχής