Η Λίλι Άλεν αποκάλυψε ότι ήθελε να πεθάνει μετά τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Τα αισθήματα απόγνωσης που βίωνα ήταν τόσο ισχυρά, εξομολογήθηκε η 39χρονη τραγουδίστρια
Η Λίλι Άλεν αποκάλυψε ότι έφτασε στο σημείο να βλέπει τον θάνατο ως λύτρωση, όταν ανακάλυψε πως ο πρώην σύζυγός της, Ντέιβιντ Χάρμπορ, είχε σχέση επί τρία χρόνια με μια νεότερη γυναίκα.
Η 39χρονη τραγουδίστρια έβαλε τέλος στη σχέση της με τον 50χρονο πρωταγωνιστή του «Stranger Things τον περασμένο Δεκέμβριο και σε νέα της συνέντευξη στο British Vogue εξομολογήθηκε ότι «παραλίγο να πέσει πάλι στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και ότι εμφάνισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το φαγητό».
Η Άλεν εξήγησε ότι κατάλαβε πως έπρεπε να μπει σε δομή θεραπείας όταν συνειδητοποίησε ότι «ήθελε να πεθάνει». «Είχα πραγματικά προβλήματα με το φαγητό τα τελευταία χρόνια. Στην καρδιά του χωρισμού έγινε πάρα, πάρα, πάρα πολύ άσχημο», δήλωσε.
Η σταρ που είναι νηφάλια εδώ και έξι χρόνια, πρόσθεσε: «Τα αισθήματα απόγνωσης που βίωνα ήταν τόσο ισχυρά. Την τελευταία φορά που ένιωσα κάτι παρόμοιο, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ ήταν η διέξοδός μου, οπότε ήταν οδυνηρό να κάθομαι με αυτά τα συναισθήματα και να μη στραφώ σε εκείνα».
Για την απόφασή της να μπει σε κλειστή δομή, σημείωσε: «Έχω βρεθεί σε τέτοια μέρη στο παρελθόν παρά τη θέλησή μου και νιώθω ότι αυτό από μόνο του είναι πρόοδος. Αυτό είναι δύναμη. Ήξερα ότι όσα ένιωθα ήταν υπερβολικά για να τα διαχειριστώ, και σκέφτηκα: “Χρειάζομαι λίγο χρόνο μακριά”».
Στην ίδια συνέντευξη, μοιράστηκε επίσης ότι το επερχόμενο άλμπουμ της αφορά στον γάμο της με τον Χάρμπορ και περιέγραψε πώς ένιωθε όσο το δημιουργούσε.
«Υπάρχουν πράγματα στον δίσκο που βίωσα μέσα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα ευαγγέλιο. Είναι εμπνευσμένα από όσα συνέβησαν στη σχέση», επισήμανε για να προσθέσει ότι την περίοδο που έγραφε το νέο της άλμπουμ ένιωθε: «Σύγχυση, λύπη, πένθος, αβοήθητη».
