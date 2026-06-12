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Χιου Τζάκμαν και Σάτον Φόστερ: Πιασμένοι χέρι χέρι σε κοινή τους εμφάνιση
Χιου Τζάκμαν και Σάτον Φόστερ: Πιασμένοι χέρι χέρι σε κοινή τους εμφάνιση
Το ζευγάρι έδωσε μαζί το παρών στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού
Πιασμένοι χέρι χέρι εθεάθησαν ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ σε νέα κοινή τους εμφάνιση, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού «The Death of Robin Hood»
Ο Τζάκμαν, που ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο φιλμ και η ηθοποιός έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο μπλε χαλί της εκδήλωσης, στη Νέα Υόρκη. Σε βίντεο που δημοσίευσε το People, η Σάτον Φόστερ φαίνεται να ακουμπά το χέρι της στη μέση του Τζάκμαν, ενώ σε κάποια στιγμή αντιδρά με ενθουσιασμό σε κάποιον που είδε στο πλήθος, με τον ηθοποιό να γυρίζει για να δει τι συνέβη. Αργότερα, το ζευγάρι αντάλλαξε χαμόγελα σε μια πιο προσωπική στιγμή, ενώ ο Τζάκμαν έκανε και μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα βγάζοντας τη γλώσσα του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η γνωριμία των δύο καλλιτεχνών μετρά περισσότερα από 20 χρόνια. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2003, όταν ο Τζάκμαν παρακολούθησε τη Φόστερ στο μιούζικαλ «Thoroughly Modern Millie» στο Μπρόντγουεϊ. Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν και διασταυρώθηκαν επαγγελματικά αρκετές φορές, με πιο χαρακτηριστική τη συνύπαρξή τους στο μιούζικαλ «The Music Man».
Το ζευγάρι εθεάθη να κρατιέται χέρι-χέρι τον Ιανουάριο του 2025, ενώ έκανε την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή του σε κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Ο Χιου Τζάκμαν και η Ντεμπόρα-Λι Φέρνες ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από 27 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο υιοθετημένα παιδιά, τον Όσκαρ και την Άβα.
Φωτογραφίες: Reuters - AP
Ο Τζάκμαν, που ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο φιλμ και η ηθοποιός έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο μπλε χαλί της εκδήλωσης, στη Νέα Υόρκη. Σε βίντεο που δημοσίευσε το People, η Σάτον Φόστερ φαίνεται να ακουμπά το χέρι της στη μέση του Τζάκμαν, ενώ σε κάποια στιγμή αντιδρά με ενθουσιασμό σε κάποιον που είδε στο πλήθος, με τον ηθοποιό να γυρίζει για να δει τι συνέβη. Αργότερα, το ζευγάρι αντάλλαξε χαμόγελα σε μια πιο προσωπική στιγμή, ενώ ο Τζάκμαν έκανε και μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα βγάζοντας τη γλώσσα του.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@people
#HughJackman and #SuttonFoster stepped out together at the New York premiere of 'The Death of Robin Hood.' 💙♬ original sound - People Magazine
@gala.fr
Hugh Jackman and his new girlfriend Sutton Foster appeared more in love than ever at the premiere of « The Death of Robin Hood » held at AMC Lincoln Square 13 in New York. #hughjackman #suttonfoster #love #Filmtok #WhatToWatch♬ original sound - Valentino Indy
Η γνωριμία των δύο καλλιτεχνών μετρά περισσότερα από 20 χρόνια. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2003, όταν ο Τζάκμαν παρακολούθησε τη Φόστερ στο μιούζικαλ «Thoroughly Modern Millie» στο Μπρόντγουεϊ. Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν και διασταυρώθηκαν επαγγελματικά αρκετές φορές, με πιο χαρακτηριστική τη συνύπαρξή τους στο μιούζικαλ «The Music Man».
Το ζευγάρι εθεάθη να κρατιέται χέρι-χέρι τον Ιανουάριο του 2025, ενώ έκανε την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή του σε κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Ο Χιου Τζάκμαν και η Ντεμπόρα-Λι Φέρνες ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από 27 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο υιοθετημένα παιδιά, τον Όσκαρ και την Άβα.
Φωτογραφίες: Reuters - AP
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