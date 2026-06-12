Ίθαν Σλέιτερ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό του από την Αριάνα Γκράντε
Ίθαν Σλέιτερ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό του από την Αριάνα Γκράντε
Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης
Την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση χωρισμού του από την Αριάνα Γκράντε πραγματοποίησε ο Ίθαν Σλέιτερ.
Ο 34χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης «Romeo & Juliet» στο πλαίσιο του Shakespeare in the Park στη Νέα Υόρκη, και περπάτησε στο πράσινο χαλί της εκδήλωσης, επιλέγοντας μια casual εμφάνιση με λευκό T-shirt, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.
Δείτε το βίντεο
Η εμφάνισή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την είδηση, ότι ο ίδιος και η Γκράντε αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης. Πηγή ανέφερε στο People ότι ο χωρισμός έγινε σε φιλικό κλίμα. «Ήταν μια κοινή απόφαση που πήραν έπειτα από πολλή σκέψη. Παραμένουν φίλοι και συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα έχουν χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες χωρίς να το δημοσιοποιήσουν», είπε πρόσωπο που τους γνωρίζει.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η 32χρονη τραγουδίστρια έχει στρέψει την προσοχή της στην επαγγελματική της πορεία. Η νέα της περιοδεία «Eternal Sunshine» ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου, ενώ στις 31 Ιουλίου αναμένεται η κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Petal».
Άλλο πρόσωπο δήλωσε ότι η Γκράντε ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην προετοιμασία της περιοδείας της. «Έδειχνε πολύ ευτυχισμένη. Όλα ήταν γεμάτα θετική ενέργεια. Η προοπτική να ξανασυναντήσει το κοινό της μετά από τόσα χρόνια την ενθουσίαζε ιδιαίτερα», σημείωσε.
Η σχέση της Γκράντε με τον Σλέιτερ έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Wicked», όπου εκείνη υποδύεται την Γκλίντα και εκείνος τον Μποκ. Τον Νοέμβριο του 2024 επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσω των social media και έκτοτε εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές εκδηλώσεις που σχετίζονταν με την προώθηση της ταινίας.
Παρότι διατηρούσαν χαμηλό προφίλ, δεν δίσταζαν κατά καιρούς να στηρίζουν δημόσια ο ένας τη δουλειά του άλλου. Τον Ιανουάριο του 2025 ο Σλέιτερ είχε συγχαρεί δημόσια την Γκράντε για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ, ενώ τον Μάρτιο η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί με θερμά λόγια στην παράσταση «Marcel on the Train», την οποία ο ηθοποιός συνυπέγραψε και πρωταγωνίστησε.
Φωτογραφίες: Reuters / AP
Ο 34χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης «Romeo & Juliet» στο πλαίσιο του Shakespeare in the Park στη Νέα Υόρκη, και περπάτησε στο πράσινο χαλί της εκδήλωσης, επιλέγοντας μια casual εμφάνιση με λευκό T-shirt, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η εμφάνισή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την είδηση, ότι ο ίδιος και η Γκράντε αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σχέσης. Πηγή ανέφερε στο People ότι ο χωρισμός έγινε σε φιλικό κλίμα. «Ήταν μια κοινή απόφαση που πήραν έπειτα από πολλή σκέψη. Παραμένουν φίλοι και συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα έχουν χωρίσει εδώ και αρκετούς μήνες χωρίς να το δημοσιοποιήσουν», είπε πρόσωπο που τους γνωρίζει.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η 32χρονη τραγουδίστρια έχει στρέψει την προσοχή της στην επαγγελματική της πορεία. Η νέα της περιοδεία «Eternal Sunshine» ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου, ενώ στις 31 Ιουλίου αναμένεται η κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Petal».
Άλλο πρόσωπο δήλωσε ότι η Γκράντε ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην προετοιμασία της περιοδείας της. «Έδειχνε πολύ ευτυχισμένη. Όλα ήταν γεμάτα θετική ενέργεια. Η προοπτική να ξανασυναντήσει το κοινό της μετά από τόσα χρόνια την ενθουσίαζε ιδιαίτερα», σημείωσε.
Η σχέση της Γκράντε με τον Σλέιτερ έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Wicked», όπου εκείνη υποδύεται την Γκλίντα και εκείνος τον Μποκ. Τον Νοέμβριο του 2024 επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσω των social media και έκτοτε εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές εκδηλώσεις που σχετίζονταν με την προώθηση της ταινίας.
Παρότι διατηρούσαν χαμηλό προφίλ, δεν δίσταζαν κατά καιρούς να στηρίζουν δημόσια ο ένας τη δουλειά του άλλου. Τον Ιανουάριο του 2025 ο Σλέιτερ είχε συγχαρεί δημόσια την Γκράντε για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ, ενώ τον Μάρτιο η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί με θερμά λόγια στην παράσταση «Marcel on the Train», την οποία ο ηθοποιός συνυπέγραψε και πρωταγωνίστησε.
Φωτογραφίες: Reuters / AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα