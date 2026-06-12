Δήμητρα Παπαδοπούλου για το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία: Αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος
Δήμητρα Παπαδοπούλου για το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία: Αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος
Ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα ζωής, σχολίασε η ηθοποιός
Στην πρόσφατη απόκτηση του πτυχίου της στην Αγγλική Φιλολογία αναφέρθηκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, εξηγώντας πως η απόφαση να ολοκληρώσει τις σπουδές της συνδέεται και με τον πατέρα της, λέγοντας πως «αν υπάρχει άλλη ζωή», θα είναι πολύ χαρούμενος με το επίτευγμά της.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και μεταξύ άλλων μίλησε για την ευχάριστη είδηση που έκανε η ίδια γνωστή μέσα από μία ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας τους ακολούθους της, πως πήρε το πτυχίο της στα 63 της χρόνια.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου εξήγησε, ότι έκλεισε μία εκκρεμότητα χρόνων: «Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το πτυχίο μου. Πάρα πολύ, ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος. Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, θα την κρατήσω τη χαρά μόνο για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη 26 Μαΐου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την ορκωμοσία της στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη στιγμή της αποφοίτησής της και την παραλαβή του πτυχίου της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπαμπά πήρα πτυχίο».
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και μεταξύ άλλων μίλησε για την ευχάριστη είδηση που έκανε η ίδια γνωστή μέσα από μία ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας τους ακολούθους της, πως πήρε το πτυχίο της στα 63 της χρόνια.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου εξήγησε, ότι έκλεισε μία εκκρεμότητα χρόνων: «Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το πτυχίο μου. Πάρα πολύ, ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος. Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, θα την κρατήσω τη χαρά μόνο για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη 26 Μαΐου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την ορκωμοσία της στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη στιγμή της αποφοίτησής της και την παραλαβή του πτυχίου της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπαμπά πήρα πτυχίο».
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