Δήμητρα Παπαδοπούλου για το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία: Αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος

Την Τρίτη 26 Μαΐου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την ορκωμοσία της στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη στιγμή της αποφοίτησής της και την παραλαβή του πτυχίου της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπαμπά πήρα πτυχίο».