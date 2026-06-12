Σάκης Κατσούλης: Οι τελευταίες ημέρες είχαν μια απρόσμενη δυσκολία για τη Μαριαλένα, όλα αντιμετωπίστηκαν, κοιτάμε μόνο μπροστά
Σάκης Κατσούλης: Οι τελευταίες ημέρες είχαν μια απρόσμενη δυσκολία για τη Μαριαλένα, όλα αντιμετωπίστηκαν, κοιτάμε μόνο μπροστά
Ανέβασε υψηλό πυρετό, ταλαιπωρήθηκε αρκετά, αλλά δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να θηλάζει τον μικρό μας, έγραψε ο πρώην παίκτης του Survivor
Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της είχε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη λίγο μετά τη γέννηση του γιου της, όπως αποκάλυψε ο Σάκης Κατσούλης, η οποία ωστόσο αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τον σύζυγό της να εκφράζει την αισιοδοξία του για το μέλλον.
Ο νικητής του Survivor και η σύζυγός του έγιναν πριν από λίγες ημέρες γονείς για πρώτη φορά. Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη την Πέμπτη 11 Ιουνίου στα social media, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, πως βρισκόταν ακόμα στο μαιευτήριο.
Στη συνέχεια, ο Σάκης Κατσούλης αναδημοσίευσε το Instagram story της, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες η σύζυγός του ανέβασε υψηλό πυρετό, ωστόσο δεν επηρεάστηκε και δεν σταμάτησε τον θηλασμό του γιου τους, όπως σχολίασε ο νικητής του ριάλιτι.
Πιο αναλυτικά, ο Σάκης Κατσούλης έγραψε: «Οι τελευταίες ημέρες είχαν μια απρόσμενη δυσκολία για τη Μαριαλένα μου, άσχετη με τον μπεμπίνο, που μας κράτησε λίγο παραπάνω. Ευτυχώς όλα αντιμετωπίστηκαν και τώρα κοιτάμε μόνο μπροστά. Παρότι ανέβασε υψηλό πυρετό και ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να θηλάζει τον μικρό μας και δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πραγματικά περήφανος για εσένα».
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την ευχάριστη είδηση να ανακοινώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου μέσα από κοινή ανάρτηση που έκαναν στα social media.
Στην κοινή δημοσίευση συμπεριλαμβάνονται εικόνες μέσα από το μαιευτήριο και οι πρώτες εικόνες του ζευγαριού με το νεογέννητο μωρό τους. Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας. 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη».
Στη συνέχεια, προστίθεται: «Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας. Και να έχω δίπλα μου εκείνον. Το στήριγμά μου. Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης. Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις. Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου. Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν. Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου. Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 6/6/2026».
Ο νικητής του Survivor και η σύζυγός του έγιναν πριν από λίγες ημέρες γονείς για πρώτη φορά. Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη την Πέμπτη 11 Ιουνίου στα social media, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, πως βρισκόταν ακόμα στο μαιευτήριο.
Στη συνέχεια, ο Σάκης Κατσούλης αναδημοσίευσε το Instagram story της, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες η σύζυγός του ανέβασε υψηλό πυρετό, ωστόσο δεν επηρεάστηκε και δεν σταμάτησε τον θηλασμό του γιου τους, όπως σχολίασε ο νικητής του ριάλιτι.
Πιο αναλυτικά, ο Σάκης Κατσούλης έγραψε: «Οι τελευταίες ημέρες είχαν μια απρόσμενη δυσκολία για τη Μαριαλένα μου, άσχετη με τον μπεμπίνο, που μας κράτησε λίγο παραπάνω. Ευτυχώς όλα αντιμετωπίστηκαν και τώρα κοιτάμε μόνο μπροστά. Παρότι ανέβασε υψηλό πυρετό και ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να θηλάζει τον μικρό μας και δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πραγματικά περήφανος για εσένα».
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την ευχάριστη είδηση να ανακοινώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου μέσα από κοινή ανάρτηση που έκαναν στα social media.
Στην κοινή δημοσίευση συμπεριλαμβάνονται εικόνες μέσα από το μαιευτήριο και οι πρώτες εικόνες του ζευγαριού με το νεογέννητο μωρό τους. Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας. 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη».
Στη συνέχεια, προστίθεται: «Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας. Και να έχω δίπλα μου εκείνον. Το στήριγμά μου. Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης. Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις. Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου. Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν. Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου. Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 6/6/2026».
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