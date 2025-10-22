Η Λίλι Άλεν δυσκολεύεται να βγει και πάλι ραντεβού μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: «Είναι απογοητευτικό»

Η 40χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι το να βγαίνει ραντεβού ως γυναίκα με δύο έφηβες κόρες είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι όταν ήταν 34 ετών