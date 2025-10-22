Η Λίλι Άλεν δυσκολεύεται να βγει και πάλι ραντεβού μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: «Είναι απογοητευτικό»
Η Λίλι Άλεν δυσκολεύεται να βγει και πάλι ραντεβού μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ: «Είναι απογοητευτικό»
Η 40χρονη τραγουδίστρια εξήγησε ότι το να βγαίνει ραντεβού ως γυναίκα με δύο έφηβες κόρες είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι όταν ήταν 34 ετών
Για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει να ξαναμπεί στον κόσμο του ραντεβού μετά τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ, μίλησε η Λίλι Άλεν, παραδεχόμενη ότι η νέα της πραγματικότητα δεν είναι καθόλου εύκολη. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός έβαλαν τέλος στη σχέση τους τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από περίπου πέντε χρόνια κοινής πορείας.
Σε συνέντευξή της στο Perfect Magazine, με αφορμή το επερχόμενο άλμπουμ της «West End Girl», η 40χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε ότι το να βγαίνει ραντεβού ως γυναίκα με δύο έφηβες κόρες, την 13χρονη Ethel και τη 12χρονη Marnie, από τον πρώτο της γάμο με τον Σαμ Κούπερ, είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι όταν ήταν 34 ετών.
«Η σκηνή των ραντεβού είναι πολύ πιο σκληρή για μια 40χρονη γυναίκα με δύο έφηβα παιδιά. Είναι πικρά απογοητευτικό», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως υπάρχει ένα στοιχείο «ταπείνωσης και ντροπής» στο να επιστρέφεις στη διαδικασία των ραντεβού, επειδή «ο κόσμος δεν παρουσιάζει τις γυναίκες της ηλικίας της ως επιθυμητές».
Η τραγουδίστρια παρομοίασε την ερωτική της ζωή με «ανάβαση σε βουνό», σημειώνοντας πως, αν και γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να εμπλακεί ξανά ρομαντικά με κάποιον, υπάρχει μέσα της μια φωνή που την ωθεί προς τα εκεί. «Το να είμαι σε σχέση δεν είναι η απάντηση σε όλα μου τα προβλήματα, μάλλον το αντίθετο», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι, παρ’ όλο που «είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή», η σχέση «μοιάζει με την πιο εύκολη επιλογή».
Η Λίλι Άλεν αναφέρθηκε και στην παιδική της ηλικία, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε σε ένα «ασταθές περιβάλλον», με γονείς που «δεν ήταν ιδιαίτερα παρόντες». Αυτή η έλλειψη σταθερότητας, όπως εξήγησε, την έκανε να αναζητά ως ενήλικη μια αίσθηση ασφάλειας μέσα από τις σχέσεις της. «Είμαι συναισθηματικά εξαρτημένη», παραδέχτηκε.
Το νέο της άλμπουμ, το οποίο γράφτηκε μετά τον χωρισμό της από τον πρωταγωνιστή του «Stranger Things», περιλαμβάνει τραγούδια εμπνευσμένα από το τέλος του γάμου τους. Αν και δεν μπόρεσε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη διάλυση της σχέσης, είπε: «Δύο άνθρωποι που ήταν κάποτε μαζί, δεν είναι πια. Και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Είναι δύσκολο να μην έχεις πια τον άνθρωπό σου… Νόμιζα πως αυτό ήταν, πως είχα βρει το "για πάντα" μου». Η ίδια αναγνώρισε ότι η προηγούμενη σχέση της «δεν τη βοήθησε» να ξεπεράσει τις ανασφάλειες που κουβαλά.
Η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ γνωρίστηκαν σε εφαρμογή γνωριμιών και έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο του 2019. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Σεπτέμβριο του 2020, σε μια τελετή που τέλεσε σωσίας του Έλβις Πρίσλεϊ. Ωστόσο, ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια γάμου, τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, με πηγές να μιλούν τότε για μια σχέση που «κατέρρεε εδώ και καιρό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στο Perfect Magazine, με αφορμή το επερχόμενο άλμπουμ της «West End Girl», η 40χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε ότι το να βγαίνει ραντεβού ως γυναίκα με δύο έφηβες κόρες, την 13χρονη Ethel και τη 12χρονη Marnie, από τον πρώτο της γάμο με τον Σαμ Κούπερ, είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι όταν ήταν 34 ετών.
«Η σκηνή των ραντεβού είναι πολύ πιο σκληρή για μια 40χρονη γυναίκα με δύο έφηβα παιδιά. Είναι πικρά απογοητευτικό», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως υπάρχει ένα στοιχείο «ταπείνωσης και ντροπής» στο να επιστρέφεις στη διαδικασία των ραντεβού, επειδή «ο κόσμος δεν παρουσιάζει τις γυναίκες της ηλικίας της ως επιθυμητές».
Lily Allen struggling with ‘bitterly disappointing’ dating pool after David Harbour split https://t.co/g7gniLDqpa pic.twitter.com/zPiJL7Os16— Page Six (@PageSix) October 21, 2025
Η Λίλι Άλεν αναφέρθηκε και στην παιδική της ηλικία, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε σε ένα «ασταθές περιβάλλον», με γονείς που «δεν ήταν ιδιαίτερα παρόντες». Αυτή η έλλειψη σταθερότητας, όπως εξήγησε, την έκανε να αναζητά ως ενήλικη μια αίσθηση ασφάλειας μέσα από τις σχέσεις της. «Είμαι συναισθηματικά εξαρτημένη», παραδέχτηκε.
Το νέο της άλμπουμ, το οποίο γράφτηκε μετά τον χωρισμό της από τον πρωταγωνιστή του «Stranger Things», περιλαμβάνει τραγούδια εμπνευσμένα από το τέλος του γάμου τους. Αν και δεν μπόρεσε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη διάλυση της σχέσης, είπε: «Δύο άνθρωποι που ήταν κάποτε μαζί, δεν είναι πια. Και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Είναι δύσκολο να μην έχεις πια τον άνθρωπό σου… Νόμιζα πως αυτό ήταν, πως είχα βρει το "για πάντα" μου». Η ίδια αναγνώρισε ότι η προηγούμενη σχέση της «δεν τη βοήθησε» να ξεπεράσει τις ανασφάλειες που κουβαλά.
Η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ γνωρίστηκαν σε εφαρμογή γνωριμιών και έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο του 2019. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Σεπτέμβριο του 2020, σε μια τελετή που τέλεσε σωσίας του Έλβις Πρίσλεϊ. Ωστόσο, ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια γάμου, τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, με πηγές να μιλούν τότε για μια σχέση που «κατέρρεε εδώ και καιρό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα