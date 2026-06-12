Η εμφάνιση της Βέρα Γουάνγκ στα 76 της με μικροσκοπικό τοπ και κοψίματα

Βέρα Γουάνγκ στα 76 της χρόνια, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί με τοπ και μακριά παντελόνα με κοψίματα.

Fragrance Foundation Awards

Γουάνγκ

Την αυστηρότητα του μαύρου ανέτρεψαν τα μακριά γάντια της σε λευκή απόχρωση, ενώ κρατούσε και μαύρα γυαλιά ηλίου, τα οποία επέλεγε κατά διαστήματα να βγάζει.

Τέλος, τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαμηλές πλαϊνές κοτσίδες, με χωρίστρα στη μέση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Fragrance Foundation (@fragrancefoundation)

Μία σέξι εμφάνιση πραγματοποίησε ηΗ σχεδιάστρια μόδας έδωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου το «παρών» στην τελετή απονομής τωνστη Νέα Υόρκη. Ηεπέλεξε ένα ιδιαίτερο total black σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μαύρο bralette και χαμηλόμεσο παντελόνι με γεωμετρικά cut-outs στην περιοχή της μέσης.: AP