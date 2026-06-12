Η εμφάνιση της Βέρα Γουάνγκ στα 76 της με μικροσκοπικό τοπ και κοψίματα
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Βέρα Γουάνγκ εμφάνιση

Η εμφάνιση της Βέρα Γουάνγκ στα 76 της με μικροσκοπικό τοπ και κοψίματα

Η σχεδιάστρια μόδας πόζαρε στο κόκκινο χαλί

Η εμφάνιση της Βέρα Γουάνγκ στα 76 της με μικροσκοπικό τοπ και κοψίματα
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Μία σέξι εμφάνιση πραγματοποίησε η Βέρα Γουάνγκ στα 76 της χρόνια, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί με τοπ και μακριά παντελόνα με κοψίματα.

Η σχεδιάστρια μόδας  έδωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου το «παρών» στην τελετή απονομής των Fragrance Foundation Awards στη Νέα Υόρκη. Η Γουάνγκ επέλεξε ένα ιδιαίτερο total black σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μαύρο bralette και χαμηλόμεσο παντελόνι με γεωμετρικά cut-outs στην περιοχή της μέσης.

Την αυστηρότητα του μαύρου ανέτρεψαν τα μακριά γάντια της σε λευκή απόχρωση, ενώ κρατούσε και μαύρα γυαλιά ηλίου, τα οποία επέλεγε κατά διαστήματα να βγάζει. Τέλος, τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαμηλές πλαϊνές κοτσίδες, με χωρίστρα στη μέση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η εμφάνιση της Βέρα Γουάνγκ στα 76 της με μικροσκοπικό τοπ και κοψίματα

Φωτογραφίες: AP
Ιωάννα Μαρίνου
12 ΣΧΟΛΙΑ

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