Η εμφάνιση της Βέρα Γουάνγκ στα 76 της με μικροσκοπικό τοπ και κοψίματα
Η εμφάνιση της Βέρα Γουάνγκ στα 76 της με μικροσκοπικό τοπ και κοψίματα
Η σχεδιάστρια μόδας πόζαρε στο κόκκινο χαλί
Μία σέξι εμφάνιση πραγματοποίησε η Βέρα Γουάνγκ στα 76 της χρόνια, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί με τοπ και μακριά παντελόνα με κοψίματα.
Η σχεδιάστρια μόδας έδωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου το «παρών» στην τελετή απονομής των Fragrance Foundation Awards στη Νέα Υόρκη. Η Γουάνγκ επέλεξε ένα ιδιαίτερο total black σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μαύρο bralette και χαμηλόμεσο παντελόνι με γεωμετρικά cut-outs στην περιοχή της μέσης.
Την αυστηρότητα του μαύρου ανέτρεψαν τα μακριά γάντια της σε λευκή απόχρωση, ενώ κρατούσε και μαύρα γυαλιά ηλίου, τα οποία επέλεγε κατά διαστήματα να βγάζει. Τέλος, τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαμηλές πλαϊνές κοτσίδες, με χωρίστρα στη μέση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: AP
Η σχεδιάστρια μόδας έδωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου το «παρών» στην τελετή απονομής των Fragrance Foundation Awards στη Νέα Υόρκη. Η Γουάνγκ επέλεξε ένα ιδιαίτερο total black σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μαύρο bralette και χαμηλόμεσο παντελόνι με γεωμετρικά cut-outs στην περιοχή της μέσης.
Την αυστηρότητα του μαύρου ανέτρεψαν τα μακριά γάντια της σε λευκή απόχρωση, ενώ κρατούσε και μαύρα γυαλιά ηλίου, τα οποία επέλεγε κατά διαστήματα να βγάζει. Τέλος, τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαμηλές πλαϊνές κοτσίδες, με χωρίστρα στη μέση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Vera Wang looking fabulous at The Fragrance Foundation red carpet 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/XTEfXClj2T— Page Six (@PageSix) June 11, 2026
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Φωτογραφίες: AP
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