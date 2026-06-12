Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες
Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες
Η συνολική αύξηση τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 βασίζεται στην αξιοσημείωτη απόδοση της διεθνούς κίνησης με +167.000 επιβάτες ή +5,5%
Τον Μάιο του 2026, στα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακινήθηκαν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,0% (+223.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.
Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:
Ημερολογιακές Επιδράσεις: Ο Μάιος του 2026 περιλάμβανε πέντε πλήρη Σαββατοκύριακα και ολοκληρώθηκε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ ο Μάιος του 2025 είχε μόνο τεσσεράμισι Σαββατοκύριακα και μια αργία που έπεσε αργότερα. Αυτές οι ημερολογιακές διαφοροποιήσεις, πιθανώς συνέβαλαν θετικά στην απόδοση της επιβατικής κίνησης.
Ανισορροπία μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων: Οι πρώτες εβδομάδες του Μαΐου 2026 χαρακτηρίστηκαν από μειωμένες αναχωρήσεις και αυξημένες αφίξεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Αυτό το μοτίβο ενδέχεται να υποδηλώνει μια καθυστερημένη έναρξη της θερινής περιόδου (σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της κίνησης μετά το πασχαλινό peak τον προηγούμενο μήνα).
Μέχρι τα μέσα Μαΐου, τόσο ο όγκος των αφίξεων όσο και των αναχωρήσεων είχε επιστρέψει σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά που καταγράφηκαν το 2025.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση λόγω ακυρώσεων πτήσεων και χαμηλότερων συντελεστών πληρότητας (Συντελεστής πληρότητας Μέσης Ανατολής Μαΐου 2026: 63,7% έναντι Μαΐου 2025: 73,2%)
Ενώ η επιβατική κίνηση παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του περασμένου έτους, η κίνηση προς το Ισραήλ επεκτάθηκε σε 8 αεροδρόμια του δικτύου κατά τη διάρκεια του Μαΐου (κυρίως χάρη στις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες), αλλά και με την εισαγωγή περισσότερων αεροπορικών εταιρειών όπως η Aegean προς το τέλος του μήνα.
Ωστόσο, σε σύγκριση με πέρυσι, η κίνηση προς το Ισραήλ μειώθηκε σημαντικά κατά 20,5%, που αντιστοιχεί σε μείωση 13.000 επιβατών. Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν τα αεροδρόμια Ρόδου (-2.500 / -9,1%), Θεσσαλονίκης (-4.700 / -24,6%), Κεφαλονιάς (-3.300 / -99,8%) και Σαντορίνης (-2.800 / -66,9%), κυρίως λόγω της μείωσης των πτήσεων από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Αντίθετα, το αεροδρόμιο Κέρκυρας κατέγραψε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.
Επιπλέον, ξεκίνησαν περιορισμένες πτήσεις προς το Κατάρ στο αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK), ενώ προς τα τέλη του μήνα εισήχθησαν δρομολόγια προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα αεροδρόμια Μυκόνου (JMK), Σαντορίνης (JTR) και Κέρκυρας (CFU).
Διεθνής κίνηση: Η συνολική αύξηση τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 βασίζεται στην αξιοσημείωτη απόδοση της διεθνούς κίνησης (+167.000 επιβάτες / +5,5%).
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Χανίων (+63.000/17,7%), Κέρκυρας (+46.000/11,3%), Ζακύνθου (+25.000/11,6%), Ρόδου (+21.000/2,9%), Μυκόνου (+20.000/29,3% ) και Θεσσαλονίκης (+18.000/3,6%).
Ποσοστό πληρότητας: Τον Μάιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε ελαφρά μείωση σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 (82,1% έναντι 82,4%) στα περισσότερα αεροδρόμια, αν και η διαφοροποίηση ήταν ελάχιστη.
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Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:
Ημερολογιακές Επιδράσεις: Ο Μάιος του 2026 περιλάμβανε πέντε πλήρη Σαββατοκύριακα και ολοκληρώθηκε με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενώ ο Μάιος του 2025 είχε μόνο τεσσεράμισι Σαββατοκύριακα και μια αργία που έπεσε αργότερα. Αυτές οι ημερολογιακές διαφοροποιήσεις, πιθανώς συνέβαλαν θετικά στην απόδοση της επιβατικής κίνησης.
Ανισορροπία μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων: Οι πρώτες εβδομάδες του Μαΐου 2026 χαρακτηρίστηκαν από μειωμένες αναχωρήσεις και αυξημένες αφίξεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Αυτό το μοτίβο ενδέχεται να υποδηλώνει μια καθυστερημένη έναρξη της θερινής περιόδου (σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της κίνησης μετά το πασχαλινό peak τον προηγούμενο μήνα).
Μέχρι τα μέσα Μαΐου, τόσο ο όγκος των αφίξεων όσο και των αναχωρήσεων είχε επιστρέψει σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά που καταγράφηκαν το 2025.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση λόγω ακυρώσεων πτήσεων και χαμηλότερων συντελεστών πληρότητας (Συντελεστής πληρότητας Μέσης Ανατολής Μαΐου 2026: 63,7% έναντι Μαΐου 2025: 73,2%)
Ενώ η επιβατική κίνηση παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του περασμένου έτους, η κίνηση προς το Ισραήλ επεκτάθηκε σε 8 αεροδρόμια του δικτύου κατά τη διάρκεια του Μαΐου (κυρίως χάρη στις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες), αλλά και με την εισαγωγή περισσότερων αεροπορικών εταιρειών όπως η Aegean προς το τέλος του μήνα.
Ωστόσο, σε σύγκριση με πέρυσι, η κίνηση προς το Ισραήλ μειώθηκε σημαντικά κατά 20,5%, που αντιστοιχεί σε μείωση 13.000 επιβατών. Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν τα αεροδρόμια Ρόδου (-2.500 / -9,1%), Θεσσαλονίκης (-4.700 / -24,6%), Κεφαλονιάς (-3.300 / -99,8%) και Σαντορίνης (-2.800 / -66,9%), κυρίως λόγω της μείωσης των πτήσεων από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Αντίθετα, το αεροδρόμιο Κέρκυρας κατέγραψε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.
Επιπλέον, ξεκίνησαν περιορισμένες πτήσεις προς το Κατάρ στο αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK), ενώ προς τα τέλη του μήνα εισήχθησαν δρομολόγια προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα αεροδρόμια Μυκόνου (JMK), Σαντορίνης (JTR) και Κέρκυρας (CFU).
Διεθνής κίνηση: Η συνολική αύξηση τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 βασίζεται στην αξιοσημείωτη απόδοση της διεθνούς κίνησης (+167.000 επιβάτες / +5,5%).
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Χανίων (+63.000/17,7%), Κέρκυρας (+46.000/11,3%), Ζακύνθου (+25.000/11,6%), Ρόδου (+21.000/2,9%), Μυκόνου (+20.000/29,3% ) και Θεσσαλονίκης (+18.000/3,6%).
Ποσοστό πληρότητας: Τον Μάιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε ελαφρά μείωση σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 (82,1% έναντι 82,4%) στα περισσότερα αεροδρόμια, αν και η διαφοροποίηση ήταν ελάχιστη.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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