Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες

Η συνολική αύξηση τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 βασίζεται στην αξιοσημείωτη απόδοση της διεθνούς κίνησης με +167.000 επιβάτες ή +5,5%