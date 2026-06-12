Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Riviera shopping for a good cause

Μαίρη Πετρούτσα, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Νάσια Θανοπούλου, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού, Μαρία Κουρούπη, Πέγκυ Φιλλίπου, Ελένη Σαμαρά, Αλεξάνδρα, Λίλα Τσιτουρίδη, Νάντια Ιγγλέζη

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν καφέ και σνακ από τα: KOOL FOOD & COFFEE που προσέφεραν όλα τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, το FYSTIKI SHOP και το CHAMOMILE LIVING, δροσιστικά ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά από το BARFLIES, αλλά και μοναδικές γευστικές εκπλήξεις από το BEEF BAR ATHENS. Για ακόμα μια χρόνια τα παγωτά CHILL BOX δρόσισαν τους επισκέπτες με δωρεάν παγωτό για μικρούς και μεγάλους!Την οργανωτική επιτροπή του Riviera Shopping for a Good Cause αποτελούσαν οι κυρίες: Τζωρτζίνα Έλληνα, Νάσια Θανοπούλου, Αλίνα Μινέτα, και Μαρία Κουρούπη.O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά και βέβαια σε όλα τα μέλη, εθελοντές και υποστηρικτές του Σωματείου που συνέβαλαν στην μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης.Θερμές ευχαριστίες στους: Ελίνα Σμπώκου και Drizos Flowers για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, την εταιρεία Target Security για την φύλαξη του χώρου, την εταιρεία FSD Event Logistics και τη Χριστίνα Φιλιαγκουρίδου για την υποστήριξη της εκδήλωσης και τη Stefania Frangista για την ευγενική δωρεά.