Γιώργος Γιαννιάς: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός τρίτου παιδιού - Δείτε το βίντεο
Γιώργος Γιαννιάς: Η απάντηση για το ενδεχόμενο ενός τρίτου παιδιού - Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής έχει αποκτήσει δύο γιους με τη σύζυγό του, Ελευθερία Παντελιδάκη
Για το ενδεχόμενο ενός τρίτου παιδιού μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες ο Γιώργος Γιαννιάς και η σύζυγός του, Ελευθερία Παντελιδάκη, λίγο μετά την πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται στον Πειραιά. Το ζευγάρι αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του ως γονείς, με τον τραγουδιστή να μοιράζεται τις σκέψεις του για την πατρότητα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Γιώργος Γιαννιάς αποκάλυψε με χιούμορ την προσέγγισή του στην ανατροφή των παιδιών του, λέγοντας: «Ως μπαμπάς έχω ένα κακό. Είμαι αυτός που δεν λέει όχι ποτέ. Κακό σε εισαγωγικά, γιατί για μένα αυτό είναι το καλό αλλά, ναι, είμαι χαζομπαμπάς».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά της, η Ελευθερία Παντελιδάκη πρόσθεσε: «Ο Γιώργος σας είπε την αλήθεια, ευτυχώς. Είναι ο καλός μπαμπάς, εγώ είμαι η λίγο πιο αυστηρή μαμά. Καλό θα είναι να σταματήσει να είναι τόσο καλός μπαμπάς».
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Γιώργος Γιαννιάς αποκάλυψε με χιούμορ την προσέγγισή του στην ανατροφή των παιδιών του, λέγοντας: «Ως μπαμπάς έχω ένα κακό. Είμαι αυτός που δεν λέει όχι ποτέ. Κακό σε εισαγωγικά, γιατί για μένα αυτό είναι το καλό αλλά, ναι, είμαι χαζομπαμπάς».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα τρίτο παιδί με τη σύζυγό του, δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε εντάξει με τα δύο αγόρια».
Από την πλευρά της, η Ελευθερία Παντελιδάκη πρόσθεσε: «Ο Γιώργος σας είπε την αλήθεια, ευτυχώς. Είναι ο καλός μπαμπάς, εγώ είμαι η λίγο πιο αυστηρή μαμά. Καλό θα είναι να σταματήσει να είναι τόσο καλός μπαμπάς».
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα