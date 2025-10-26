Γιάννης Στάνκογλου για το διαζύγιό του: Δεν υπάρχει χωρισμός που να μην είναι δύσκολος





Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς βιώνει την καθημερινότητά του ως εργένης, εξηγώντας το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» τη σημασία του να διατηρεί επαφή και ουσιαστική σχέση με τα δύο παιδιά του.

διαζύγιο από τη μητέρα των παιδιών του, Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν αναφέρθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου , τονίζοντας πως κάθε χωρισμός είναι δύσκολος.Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς βιώνει την καθημερινότητά του ως εργένης, εξηγώντας το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» τη σημασία του να διατηρεί επαφή και ουσιαστική σχέση με τα δύο παιδιά του.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στις συναισθηματικές δυσκολίες που επιφέρει ένα διαζύγιο, αλλά και στη σημασία της ισορροπίας για χάρη των παιδιών, επισημαίνοντας πως κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται τον έναν από τους δύο γονείς.



«

» τόνισε ο Γιάννης Στάνκογλου.



Στο«Μια χαρά είναι να είσαι εργένης. Έχω συνεπιμέλεια και βλέπω τα παιδιά μου πολύ συχνά, 3,5 μέρες την εβδομάδα, αλλά και όταν είμαι μόνος μου ζω κάτι που είχα καιρό να ζήσω, να κάνω ό,τι θέλω», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου.Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χωρισμός που να μην είναι δύσκολος, αν είσαι νοήμων άνθρωπος και έχεις κάνει και παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι δύσκολο, είτε το θέλεις, είτε όχι. Τη χρυσή τομή τη βρήκαμε με αυτό που είχαμε ζήσει και πριν τα παιδιά. Δεν μπορείς να στερήσεις από ένα παιδί τον έναν γονιό, το θεωρώ πολύ άσχημο όταν συμβαίνει αυτό. Όσο σημαντική είναι η μαμά, είναι και ο μπαμπάς. Είναι υπέροχο να μεγαλώνεις ένα παιδί, είναι ό,τι πιο όμορφο έχει συμβεί στη ζωή μου



Η ανακοίνωση του χωρισμού

Ο Γιάννης Στάνκογλου με την πρώην σύζυγό του, Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν η οικογένειά του τον ακολουθεί στις περιοδείες του, τότε ο ηθοποιός

είχε απαντήσει

: «

».