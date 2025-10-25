Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button

«Στην αρχή ένιωθα ότι βρήκα έναν άνθρωπο σταθερό, ώριμο, με έκανε να νιώθω ασφαλής», λέει η Έλενα Μπόμπου που κατήγγειλες ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, κατά τη διάρκεια νυχτερινής της εξόδου σε κέντρο διασκέδασης