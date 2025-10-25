Χείρα βοηθείας από την Κίνα για να τελειώσει ο πόλεμος ζητά ο Τραμπ - Είχα καλή σχέση με τον Πούτιν αλλά αυτό είναι απογοητευτικό, είπε

Λίγες ημέρες πριν συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι θέλει να τον «επιστρατεύσει» για να δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και αυτό μπορεί να αποδειχτεί πολύ δύσκολο