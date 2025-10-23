Grimes: Το τατουάζ που έκανε στο πρόσωπό της και οι αντιδράσεις - Δείτε τα σχόλια
Grimes: Το τατουάζ που έκανε στο πρόσωπό της και οι αντιδράσεις - Δείτε τα σχόλια
Δίχασε τους θαυμαστές της με την επιλογή της η τραγουδίστρια
Ξάφνιασε τους θαυμαστές της η Grimes με το νέο, ιδιαίτερο τατουάζ που έκανε στο πρόσωπό της, προκαλώντας τους ανάμεικτες αντιδράσεις και… σύγχυση.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία που αποκαλύπτει το σχέδιο που έκανε κοντά στο αριστερό της μάτι, εξηγώντας ότι χρειάστηκε περίπου δέκα χρόνια για να ωριμάσει συναισθηματικά για ένα τατουάζ στο πρόσωπο, αν και όπως παραδέχτηκε, οι περισσότεροι, ακόμα και οι γονείς της, δεν είχαν προσέξει την αλλαγή.
Δείτε τη φωτογραφία
Το τατουάζ σε σχήμα δαχτυλιδιού δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Glyphomancer, γνωστό για τα «cybersigilism» τατουάζ, ένα μοντέρνο στυλ που συνδυάζει αρχαία σύμβολα με cyberpunk αισθητική. Η Grimes το παρουσίασε και στο νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Artificial Angels».
Σχόλια από τους θαυμαστές ήταν διχασμένα. Κάποιοι εξέφρασαν σύγχυση ή απορία για το αν το τατουάζ είναι ορατό, με σχόλια όπως «θα μπορούσες να έχεις το πιο κουλ τατουάζ στο πρόσωπό σου κι εσύ διάλεξες αυτό» ή «ποιο τατουάζ; Μιλάμε για αυτή την ουλή δίπλα στο μάτι σου;». Άλλοι όμως ενθουσιάστηκαν με τη συμβολική και λεπτή αισθητική της νέας της δημιουργίας. «Όλοι εδώ μέσα είναι τόσο κακοί. Το λατρεύω» της έγραψε κάποιος.
Δείτε κάποια σχόλια
