Καιρός: Άστατος με καταιγίδες και βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο έως το μεσημέρι και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νότια και ανατολικά.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 22, στη Θεσσαλία από 12 έως 24, στην Ήπειρο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 18 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 25 και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.