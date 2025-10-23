Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Η καρδιά της Κίμπερ Μιλς από το Κλίβελαντ δόθηκε σε ένα επτάχρονο αγόρι στο Οχάιο και οι πνεύμονές της σε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη
Ράγισαν καρδιές την Τρίτη σε νοσοκομείο της Αλαμπάμα όταν εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους διαδρόμους για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στη 18χρονη τσιρλίντερ Κίμπερ Μιλς, οι συγγενείς της οποίας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δωρεά των οργάνων της αφού κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρή μετά από πυροβολισμό που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.
Η άτυχη 18χρονη τσιρλίντερ
Για τους πυροβολισμούς συνελήφθη ο 27χρονος Στίβεν Τάιλερ Γουάιτχεντ, ο οποίος κατηγορείται για τρεις απόπειρες δολοφονίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι πυροβολισμοί έπεσαν σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο γνωστό ως «the pitt», στον οποίο έφηβοι της περιοχής μαζεύονται για να περάσουν την ώρα τους και να ακούσουν μουσική.
Honor Walk for Kimber Mills pic.twitter.com/pMr9rzeUv5— ABC 33/40 News (@abc3340) October 22, 2025
Η άτυχη 18χρονη τσιρλίντερ
Για τους πυροβολισμούς συνελήφθη ο 27χρονος Στίβεν Τάιλερ Γουάιτχεντ, ο οποίος κατηγορείται για τρεις απόπειρες δολοφονίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι πυροβολισμοί έπεσαν σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο γνωστό ως «the pitt», στον οποίο έφηβοι της περιοχής μαζεύονται για να περάσουν την ώρα τους και να ακούσουν μουσική.
