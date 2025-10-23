Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Η καρδιά της Κίμπερ Μιλς από το Κλίβελαντ δόθηκε σε ένα επτάχρονο αγόρι στο Οχάιο και οι πνεύμονές της σε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη

Γιώργος Χρήστου
Ράγισαν καρδιές την Τρίτη σε νοσοκομείο της Αλαμπάμα όταν εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους διαδρόμους για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στη 18χρονη τσιρλίντερ Κίμπερ Μιλς, οι συγγενείς της οποίας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δωρεά των οργάνων της αφού κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρή μετά από πυροβολισμό που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η 18χρονη με καταγωγή από το Κλίβελαντ ήταν ένα από τα τέσσερα άτομα που πυροβολήθηκαν κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο το περασμένο Σάββαστο το Σάββατο.

Στο βίντεο από τις συγκινητικές στιγμές φαίνονται εκατοντάδες άνθρωποι βουβοί να παρακολουθούν τη διαδρομή της Κίμπερ προς το χειρουργείο.



Όπως δήλωσαν μέλη της οικογένειά της, οι γιατροί τους είχαν ενημερώσει ότι τα τραύματά της ήταν τόσο σοβαρά που δεν θα επιβίωνε, αφού είχε υποστεί δεχθεί πυρά στο κεφάλι και στο πόδι.

Μιλώντας στην Daily Mail η αδελφή της 18χρονης, Άσλεϊ Μιλς, αποκάλυψε ότι η καρδιά της δόθηκε σε ένα επτάχρονο αγόρι στο Οχάιο και οι πνεύμονές της σε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη.

«Είμαστε ευγνώμονες που μπόρεσε να ζήσει, αγαπούσε όλους. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που είχε τεράστια επίδραση στη ζωή των ανθρώπων», είπε η Άσλεϊ.

Η άτυχη 18χρονη τσιρλίντερ

Για τους πυροβολισμούς συνελήφθη ο 27χρονος Στίβεν Τάιλερ Γουάιτχεντ, ο οποίος κατηγορείται για τρεις απόπειρες δολοφονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι πυροβολισμοί έπεσαν σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο γνωστό ως «the pitt», στον οποίο έφηβοι της περιοχής μαζεύονται για να περάσουν την ώρα τους και να ακούσουν μουσική.

O 27χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούςπου προκάλεσαν τον θάνατο της 18χρονης τσιρλίντερ

Γιώργος Χρήστου
