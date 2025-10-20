Βασίλης Κούκουρας: Μετά το «Κωνσταντίνου και Ελένης» καβάλησα το καλάμι, υπήρχε κάποια αλλοίωση
Δεν ήμουν το κλασικό ψώνιο, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Στην επιτυχία της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης» αναφέρθηκε ο Βασίλης Κούκουρας. Ο ηθοποιός δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ότι λόγω της απήχησης του σίριαλ και του ρόλου που εκείνος υποδύθηκε, «καβάλησε το καλάμι».
Όπως είπε, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι επήλθε μια αλλοίωση. Έχοντας γύρω του όμως τους σωστούς ανθρώπους και κάνοντας ψυχανάλυση κατάφερε να τερματίσει αυτή τη συμπεριφορά.
Μιλώντας για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Κούκουρας εξομολογήθηκε: «Το καλάμι το καβάλησα μετά το Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά το καβάλησα σε σχέση με εμένα. Καλάμια από καλάμια έχουν διαφορά. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός. Το γεγονός ότι μάλλον θα καβάλησα και κάποιο καλάμι, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι κάποια αλλοίωση θα υπήρχε».
Με τη στήριξη των αγαπημένων του προσώπων και τη βοήθεια της ψυχανάλυσης μπόρεσε, όπως εξήγησε, να αποβάλλει τη στάση που είχε υιοθετήσει μετά την επιτυχία της δημοφιλούς σειράς. «Ευτυχώς όμως είχα καλούς ανθρώπους γύρω μου, κυρίως φίλους, γιατί αυτοί είναι που σε μαζεύουν και σε γειώνουν. Έκανα και ψυχανάλυση. Βέβαια, δεν ήμουν από τους ανθρώπους που έβγαινα σε μια παρέα και ήθελα να έχω την προσοχή ή δε μιλούσα σε ανθρώπους. Δεν ήμουν το κλασικό ψώνιο. Σε σχέση με τα δικά μου μέτρα και σταθμά θεωρούσα ότι δεν ήταν σωστό αυτό που κάνω. Είχε να κάνει με την αντιμετώπιση της ζωής. Με καλούσαν για παράδειγμα κάπου και έλεγα, “α, θα με βλέπουν, οπότε πρέπει να είμαι κάπως”. Βλακείες», πρόσθεσε.
