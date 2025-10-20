Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας

«Un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle», annonce Rachida Dati, dans #HDPros pic.twitter.com/m0x4lgizo2 — CNEWS (@CNEWS) October 20, 2025

Η απάντηση για τα κενά ασφαλείας

«Αποτύχαμε» η θέση που εκφράζει η γαλλική κυβέρνηση - Πιθανή εμπλοκή ξένης χώρας

Κλείσιμο

Λεπτομέρειες για τη διάρρηξη που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λούβρου έδωσε το πρωί της Δευτέρας η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας,κι ενώ έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών με τη διεύθυνση ασφαλείας του Μουσείου, στην οποία θα παρευρεθούν τόσο η υπουργός Πολιτισμού όσο και ο υπουργός ΕσωτερικώνΤην ίδια ώρα, η διεύθυνση του Μουσείου ανακοίνωσε πως θα παραμείνει κλειστό σήμερα.Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Ντατί, οι δράστες γνώριζαν επακριβώς πού στόχευαν και ενήργησαν με απόλυτη ταχύτητα και οργάνωση.Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο, ηυπουργός ανέφερε ότι οι διαρρήκτες «παρέμειναν μέσα στην αίθουσα για 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα – ή 3 λεπτά και 52, το πολύ. Πήγαν κατευθείαν στις προθήκες, ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και ενήργησαν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα».Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι «ένας από τους δράστες προσπάθησε να βάλει φωτιά στη σκάλα ανύψωσης» μέσω της οποίας μπήκαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, γεγονός που –όπως είπε– «μας άφησε σημαντικά ίχνη στον τόπο του εγκλήματος».Αναφερόμενη στις επικρίσεις για το γεγονός ότι το παράθυρο από το οποίο εισήλθαν οι διαρρήκτες δεν ήταν θωρακισμένο, η Ντατί απάντησε: «Χρησιμοποίησαν δισκοπρίονο, που λειτουργεί σαν εκρηκτικό. Ακόμα κι αν η τζαμαρία ήταν θωρακισμένη, δεν θα άντεχε».Η Ντατί διευκρίνισε επίσης ότι ο συναγερμός «ενεργοποιήθηκε κανονικά, αλλά δεν ηχεί μέσα στην αίθουσα — μόνο στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας του μουσείου».Όπως εξήγησε, η προτεραιότητα των φρουρών ήταν η ασφάλεια των επισκεπτών.«Μια εκπρόσωπος του συνδικάτου Sud είπε χθες ότι στις διαδικασίες ασφαλείας το πρώτο καθήκον είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής — να κλείσουν οι πόρτες και να απομακρυνθεί το κοινό. Αυτό ακριβώς συνέβη», τόνισε η Ντατί, υπερασπιζόμενη τη στάση των υπαλλήλων του μουσείου.Ερωτηθείσα για την κατάσταση της ασφάλειας στο Λούβρο, η Ντατί υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές ενέργειες, λέγοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά «χρειάζεται χρόνος» για να εφαρμοστούν.«Το 2022 πραγματοποιήθηκε έλεγχος ασφάλειας, το 2024 υποβλήθηκε σύσταση, και στη συνέχεια ο πρόεδρος ανακοίνωσε το σχέδιο «Αναγέννηση του Λούβρου», είπε η υπουργός Πολιτισμού.Και πρόσθεσε:, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή «χρειάζεται χρόνο».«Αποτύχαμε... αυτό είναι σίγουρο». Με αυτή τη φράση, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας,παραδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμότην κρατική αδυναμία να αποτρέψει τη μεγάλη χολιγουντιανή διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.Οι αρχές «απέτυχαν» να αποτρέψουν τη διάρρηξη και την κλοπή οκτώ βασιλικών κοσμημάτων, γεγονός που στέλνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο«Το σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε», είπε ο Γάλλος υπουργός, «επειδή οι εγκληματίες κατάφεραν να βγάλουν έναν ανελκυστήρα φορτίων σε δημόσιο δρόμο», να ανέβουν και σε λίγα λεπτά να πάρουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.Στο ίδιο πλαίσιο, η υπουργός Πολιτισμού,δεν απέκλεισε εμπλοκή, ξένης χώρας στη διάρρηξη αυτή. Όπως δήλωσε στο κανάλι, ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την έρευνα της ληστείας στο Λούβρο «δεν αποκλείει καμία υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που συνδέεται με ξένες χώρες».«Όλοι ήταν συγκλονισμένοι και πολύ συγκινημένοι», πρόσθεσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, η οποία παρομοίασε αυτό το «συγκλονιστικό αποτέλεσμα» με ότι προκάλεσε το 2019 ηεπειδή «επηρεάζει τον πολιτισμό, την κοινή μας κληρονομιά, τη συνοχή μας και τις πολιτιστικές μας αξίες».Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας,κάλεσε να «μην πυροδοτηθούν αντιπαραθέσεις» σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, η οποία, ούτως ή άλλως, βρίσκεται σε πολιτικό αναβρασμό το τελευταίο διάστημα.