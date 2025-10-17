Οδυσσέας Σταμούλης για τον θάνατο του γιου του: Ο χρόνος δεν θα απαλύνει καθόλου τον πόνο της απώλειας
Οδυσσέας Σταμούλης για τον θάνατο του γιου του: Ο χρόνος δεν θα απαλύνει καθόλου τον πόνο της απώλειας
Η απώλεια και ο πόνος μαθαίνεις και συνειδητοποιείς ότι θα είναι πάντα παρών μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου, πρόσθεσε
Για σημαντικές πτυχές της προσωπικής του ζωής μίλησε ο Οδυσσέας Σταμούλης, εστιάζοντας τόσο στον πρόσφατο γάμο του, όσο και στην επώδυνη απώλεια του 11χρονου γιου του, πριν από δύο χρόνια, στην Ικαρία. Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» κι εξέφρασε τις σκέψεις του για την απόφασή του να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύζυγό του.
«Με τη σύντροφο μου έχουμε βάση την αγάπη εδώ και πολύ καιρό και έτσι έχουμε το δικαίωμα να στοχεύσουμε στη γαλήνη, που είναι και το ζητούμενο σε εμάς», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως έτσι κι αλλιώς, είχαν κανονίσει να παντρευτούν. «Από την άλλη, θέλω να πω ότι ο γάμος ήταν να γίνει εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν έγινε γιατί μας πρόλαβαν άλλα γεγονότα. Βρεθήκαμε, λοιπόν, σε μια στιγμή που υπήρξε ένα δίλημμα, είτε να συνεχίσουμε με έναν τρόπο κάπως πιο δυσάρεστο ή να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε την όποια χαρά μας αναλογεί. Ήταν η σωστή στιγμή, νομίζω, να επιλέξουμε το δεύτερο», σημείωσε.
Παράλληλα, ο Οδυσσέας Σταμούλης μίλησε με συγκινητικά λόγια για την απώλεια του γιου του και τη διαχείριση του πόνου του: «Ο χρόνος δεν απαλύνει καθόλου τον πόνο της απώλειας. Η απώλεια και ο πόνος μαθαίνεις και συνειδητοποιείς ότι θα είναι πάντα παρών μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Αυτό που μαθαίνεις, με δυο τρεις ανθρώπους αν είσαι τυχερός να ‘χεις δίπλα σου, να τους αγαπάς και να σε αγαπάνε, είναι να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς. Μέχρι την ώρα που είτε θα τελειώσουν όλα είτε θα ξανασυναντηθείς με τους άλλους αγαπημένους σου».
