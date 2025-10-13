Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: «Αν είναι κάπου εκεί ψηλά το παιδάκι μου, θα χάρηκε πολύ»
Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: «Αν είναι κάπου εκεί ψηλά το παιδάκι μου, θα χάρηκε πολύ»
Την είχε σαν δεύτερη μητέρα του, είπε για τη σύζυγό του, Ντίνα
Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Ντίνα, ο Οδυσσέας Σταμούλης και όπως είπε, είναι σίγουρος ότι «αν το παιδί του είναι κάπου εκεί ψηλά, θα χάρηκε πολύ», αφού την είχε σαν δεύτερη μητέρα του. Ο ηθοποιός που έχασε τον 11χρονο γιο του από πνιγμό πριν από δύο χρόνια, στην Ικαρία, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην αγαπημένη του και τον γάμο τους.
Αρχικά, είπε ευχαριστώ για τις ευχές που δέχτηκε, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον γιο του. Τέλος, εξέφρασε την αγάπη του για τη σύζυγό του, λέγοντας πως θα ήθελε να μείνουν για πάντα μαζί, ενώ τέλος, αποκάλυψε πως στο πλευρό τους στο γάμο τους στάθηκε ως μάρτυρας ο αδερφός του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Οδυσσέας Σταμούλης δήλωσε: «Δεν είναι όλα πράγματα για να βγουν προς τα έξω. Ευχαριστώ για τις ευχές σας και ευχηθείτε μας καλή ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αν είναι κάπου εκεί ψηλά που λένε το παιδάκι μου, νομίζω ότι θα χάρηκε πάρα πολύ, γιατί την είχε σαν δεύτερη μητέρα του. Μακάρι να είμαστε για πάντα μαζί με την Κωνσταντίνα, προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν κύκλο γαλήνης. Ο αδελφός μου ήταν μάρτυρας στον γάμο, είναι πάντα δίπλα μου».
Η είδηση για τον γάμο τους έγινε γνωστή μετά από ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του Οδυσσέα Σταμούλη, μέσα από την οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή. Μετά την τελετή, ο Οδυσσέας Σταμούλης και η σύζυγός του πόζαραν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε και ο αδερφός του και ηθοποιός, Ισίδωρος Σταμούλης.
