Οδυσσέας Σταμούλης για την απώλεια του γιου του: Στηρίχτηκα στη σύζυγό μου, το παιδάκι μου την είχε σαν δεύτερη μητέρα
Συνέβησαν τα αδιανόητα, ούτε μπορώ να τα συζητήσω, ούτε να τα διαπραγματευτώ, είπε ο ηθοποιός που παντρεύτηκε δύο χρόνια μετά τον θάνατο του παιδιού του
Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του 11χρονου γιου του από πνιγμό ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε την επί δέκα χρόνια σύντροφο του, Ντίνα, έχοντας συμπληρώσει δέκα χρόνια κοινής πορείας.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα λόγω της απώλεια του γιου του, με τον ίδιο να εξομολογείται πως ήταν αδύνατον να διαπραγματευτεί το τραγικό συμβάν. Ωστόσο, για τη διαχείριση του πένθους, όπως τόνισε, υπήρξε πολύτιμη η στήριξη από τη γυναίκα του, την οποία το παιδί του αντιμετώπιζε σαν δεύτερη μητέρα του.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», ο Οδυσσέας Σταμούλης μοιράστηκε τη χαρά του για την εξέλιξη στην προσωπική του ζωή. «Είμαι πολύ χαρούμενος που παντρεύτηκα με την αγαπημένη μου, είμαστε μαζί 10 χρόνια. Δεν παντρευτήκαμε τόσα χρόνια, γιατί μας προλάβανε άλλα γεγονότα και το αναβάλαμε. Συνέβησαν τα αδιανόητα, ούτε μπορώ να τα συζητήσω, ούτε να τα διαπραγματευτώ. Είναι πάνω από αυτά που μπορεί να χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό», είπε αρχικά με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.
Ο ηθοποιός υπογράμμισε τη στήριξη που δέχτηκε από την αγαπημένη του, όταν «έχασε» τον γιο του, το καλοκαίρι του 2023. «Στηρίχτηκα πάνω στη σύζυγό μου, άλλωστε και το παιδάκι μου την είχε σαν δεύτερη μητέρα. Είχαμε φτιάξει μια ωραία κατάσταση και το είχαμε τουλάχιστον τρεις μέρες την εβδομάδα εμείς», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, δεν θα έρθει ποτέ η επούλωση στην πληγή που δημιουργήθηκε μέσα του μετά τον χαμό του γιου του. «Ο χαμός του παιδιού μου είναι μια πληγή που δεν επουλώνεται. Δεν μπορώ καν να δω τα σύννεφα, γιατί θυμάμαι που τους δίναμε ονόματα με το παιδάκι μου. Η γυναίκα μου με διαβεβαίωσε πως το παιδί μου ήταν εκεί την ώρα του γάμου μας», κατέληξε.
